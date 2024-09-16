На російський Бєлгород 'посипалися' снаряди: місто накрив дим, палають будинки та авто

До російського Бєлгорода та району завітала "бавовна". Росіяни скаржаться на сильне задимлення та численні пожежі.

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У Бєлгороді після вибухів почалися пожежі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Вранці 16 вересня в російському Бєлгороді пролунали вибухи. Внаслідок "бавовни" пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков і місцеві телеграм-канали.

Росіяни скаржаться, що над містом прогриміла серія гучних вибухів. Також у Бєлгороді завили сирени повітряної тривоги та працювала протиповітряна оборона ворога.

За словами місцевих, згодом у місті з'явилося сильне задимлення та численні пожежі у житлових районах. Один із снарядів влучив у квартиру на 15-му поверсі багатоповерхового будинку, там вибито вікна та зруйновано балкони.

відео дня

У мережі з’явилося відео, на якому видно палаючий приватний будинок, ймовірно внаслідок прямого влучання.

Дивіться відео пожежі в Бєлгороді:

Гурбернатор регіону підтвердив інформацію про пошкодження житлових будинків і знищені автомобілі. У своєму відеозверненні він поскаржився, що "почав записувати ранкове повідомлення, як раптом завили сирени, і розпочався обстріл міста". Гладков заявив про займання автомобілів та нібито влучання в житлові приміщення.

За словами російського губернатора, внаслідок обстрілу постраждали восьмеро місцевих. Гладков також стверджує, що нібито через прямі влучання сталося займання понад 15 автомобілів і приватного будинку. У 21-поверховому будинку пошкоджено вікна, а на території чотирьох приватних будинків вибиті вікна, посічені фасади й дахи. Окрім цього, постраждав газопровід.

Кадри пожеж у Бєлгороді:

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Вибухи в Бєлгороді - останні новини

Нагадаємо, після масованого удару Росії по Харкову 1 вересня, в Бєлгороді та його околицях пролунали вибухи. Пропаганда звинуватила в обстрілі ЗСУ, хоча саме в цей час російські війська обстрілювали українське прикордоння.

Також серія вибухів у Бєлгороді пролунала 2 вересня. У російському місті виникли пожежі та в кількох районах значні руйнування. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що відбулося влучання в соціальний та комерційний об'єкти, а також загорівся автомобіль.

Крім цього, губернатор Бєлгородської області скаржився на масовану атаку безпілотників на Бєлгород і Бєлгородський район 25 червня. Постраждала одна жінка з черепно-мозковою травмою та переломом руки, яку доправили до лікарні. Тоді у місті нібито було пошкоджено вікна в чотирьох квартирах, фасади приватних будинків і комерційних об'єктів, а також кілька автомобілів і газопровід.

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