Дим на все місто: в Омську горів завод із виробництва 'Сонцепьоків'

Російський завод - під західними санкціями.

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У Росії знову пожежа / Колаж Главред. Фото: скріншоти відео

На території російського заводу "Омськтрансмаш", де виробляють бронетехніку і вогнемети для армії країни-агресорки, у четвер, 12 вересня, сталася пожежа, повідомляють місцеві пабліки.

ЗМІ публікували густий стовп диму, що піднімався над містом.

Влада Омська стверджує, що пожежа сталася під час ремонтних робіт на даху - "локальне займання покрівельного матеріалу".

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Інцидент нібито не позначився на виробничому процесі.

Проте після заяви чиновників пожежні служби продовжили з'їжджатися на місце НП.

Попри нібито "локальне займання", міські фахівці почали вимірювання стану повітря.

Що таке Омсктрансмаш? Омський завод транспортного машинобудування - російська машинобудівна компанія, одна з найстаріших машинобудівних компаній у Сибірському регіоні, заснована 1896 року, наразі є частиною Державного підприємства Ростех. Виготовляє техніку військового призначення, дорожньо-будівельні машини, техніку для нафтогазовидобувного комплексу, виконує замовлення з виробництва залізничної техніки. Через вторгнення Росії в Україну, завод перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Японії, Канади, України та Швейцарії.

Пожежа в Росії - останні новини

Нагадаємо, в Омську 1 серпня спалахнула масштабна пожежа на території нафтозаводу. Тоді зазначалося, що вогонь уже охопив 300 квадратних метрів підприємства. На місці працювали сили російського МНС.

До цього в Єкатеринбурзі у вівторок, 30 липня, спалахнула масштабна пожежа на заводі "НВО автоматики", який входить до Роскосмосу. Завод постачає радіоелектронне обладнання російським розвідникам.

Також на території науково-дослідного інституту (НДІ) "Платан" у підмосковному Фрязіне, який розробляє напівпрохідні лазери та рідкі екрани для російської армії, у понеділок, 24 червня, сталася велика пожежа з вибухами.

Ще раніше під Ростовом дотла вигоріла казарма мотострілецької дивізії. Пожежа сталася у військовій частині, де базувався один із підрозділів армії окупантів із РФ - 150-та мотострілецька дивізія.

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