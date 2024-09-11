Не лише військові аеродроми: у Міноборони заявили про нові цілі ATACMS у Росії

Гаврилюк акцентував, що Київ пропонує союзникам купувати зброю для ЗСУ в українських виробників.

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ATACMS буде вражати не лише військові аеродороми / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", US Army

Генерал-лейтенант і перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що цілями балістичних ракет ATACMS є не лише військові аеродроми РФ.

"Поки ми обговорювали з партнерами необхідність зняття бар’єрів на застосування далекобійної зброї, росіяни передислокували літаки углиб країни, за межі досяжності, наприклад ATACMS. Саме тому, дехто на заході вважає, що їхнє застосування буде малоефективним", - написав Гаврилюк для Інтерфакс-Україна.

Гаврилюк наголосив, що радіус дії ATACMS може вражати не лише військові аеродроми ворога, а й арсенали, бази, склади. Таким чином, до лінії фронту в Україні росіяни б постачали менше зброї, боєприпасів і техніки.

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"Відповідь на запитання мільйонів українців: "коли закінчиться війна?", насправді проста - тоді, коли Росія не зможе її продовжувати. А це залежить передусім від українського солдата та сильних рішень союзників. Україна має право на захист. Щоб відкинути кремлівські війська нам бракує зброї. Тому ми змушені стояти в обороні. Тому ми повторюємо – нам потрібно більше ресурсів. І не лише для захисту", - наглосив заступник міністра оборони.

Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главред

Гаврилюк акцентував, що Київ пропонує союзникам купувати зброю для ЗСУ в українських виробників.

"​​Водночас, ми наполегливо просимо партнерів невідкладно допомогти пришвидшити розвиток та наростити обсяги виробництва ракет, далекобійних дронів, роботизованих комплексів, систем РЕБ та іншого озброєння на українських підприємствах", - додав він.

Хто такий Іван Гаврилюк? Іван Гаврилюк – генерал-лейтенант Збройних сил України, перший заступник міністра оборони України. Раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. Також відомо, що з квітня до серпня 2022 року він був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині. На посаду першого заступника міністра оборони України Гаврилюка призначили 17 травня 2024 року.

Удари ЗСУ ATACMS по РФ

Нагадаємо, що Україна оголосила про передачу Байдену цілей для атак. Україна передала адміністрації президента США Джо Байдена інформацію про цілі, які хотіла б уразити на території Росії ракетами ATACMS. Вашингтон усе ще розглядає запит Києва.

Ентоні Блінкен заявив, що Байден "не виключає" надання дозволу Україні на удари ATACMS по Росії. Із початком повномасштабного вторгнення США забезпечили Україну всім необхідним для ефективного відбиття рсійської агресії. Вашингтон також враховує, чи здатна Україна використовувати "складні системи".

США розширили для ЗСУ зону ударів американською зброєю по Росії. Дозвіл стосується не тільки ударів по ділянках РФ, які межують із Харківською областю, а й інших прикордонних регіонів країни-агресорки, звідки ведеться обстріл або де наступає російська армія.

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