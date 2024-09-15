'Пил в очі': у Лондоні назвали Путіна 'фашистом' і відповіли на ядерні погрози

У разі успіху в Україні, Володимир Путін на цьому не зупиниться, впевнений Девід Леммі.

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Девід Леммі жорстко припечатав Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DavidLammyTottenham, скріншот

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прокоментував ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна.

На думку глави британського зовнішньополітичного відомства, господар Кремля просто "пускає пил в очі", повідомляє ВВС.

Глава МЗС Британії впевнений у тому, що Путін "пускає пил в очі", і його погрози є його modus operandi (метод роботи, - ред.).

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"Ми не можемо залишатися осторонь від імперіалістичного фашиста, який, по суті, хоче волею-неволею вторгатися в країни, і якщо ми дозволимо йому зробити це з Україною, повірте, він на цьому не зупиниться", - зазначив британський політик.

Відповідаючи на запитання про те, що Україна просить отримати можливість використовувати далекобійну зброю для ударів по цілях у Росії, він сказав, що важливо, щоб союзники разом із президентом України Зеленським оцінили, що потрібно зараз.

Леммі також додав, що "жодна війна не може бути виграна за допомогою однієї зброї".

Ядерний шантаж Кремля Президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон". Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні. Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя. Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

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Раніше в ОП прокоментували ризик використання РФ ядерної зброї. Такими заявами партнери намагаються виправдати повільне ухвалення рішень, необхідних для швидкого і справедливого фіналу війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін може застосувати ядерну зброю. Один із можливих варіантів - удари агресора Росії по британських військових об'єктах поблизу своєї території, вважають журналісти інформагентства Reuters.

Як повідомлялося раніше, Микола Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом. Він повідомив, що Путін переляканий через те, що ЗСУ зайшли на територію Російської Федерації і операція в Курській області може тривати і розширюватися.

/ Инфографика: Главред

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