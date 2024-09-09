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Ресурси РФ вичерпаються до початку жовтня: майор сказав, коли ЗСУ підуть у наступ

Руслана Заклінська
9 вересня 2024, 12:15
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Жодна армія не може вести безперервний наступ тривалий час, росіяни уже виснажуються, зазначив Олексій Гетьман.
Ресурси РФ вичерпаються до початку жовтня: майор сказав, коли ЗСУ підуть у наступ
Наступ росіян різко зупиниться в певний момент / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот

Російські окупаційні війська втратили ініціативу на певних ділянках фронту, зокрема на Покровському напрямку. Натомість ЗСУ взяли ініціативу на новому напрямку – Курському. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман.

За його словами, жодна армія не може вести наступ постійно або рік-два безперервно. Він зауважив, що росіяни вже почали будувати фортифікації на окупованих територіях, очікуючи українські контрудари.

"Росіяни розуміють, що після того, як вони припинять активні наступальні дії, ми будемо здійснювати контрудари у відповідь... Ми перехопимо тактичну ініціативу, ми це зможемо зробити. І мої слова підтверджуються діями росіян – їхні інженерні війська вже будують фортифікації позаду російських військ, які зараз здійснюють штурмові дії", - зазначив Гетьман.

Військовий експерт підкреслив, що ресурси російських окупантів мають вичерпатися до кінця вересня-початку жовтня. Гетьман наголосив, що уже є певні ознаки виснаження ворожих військ.

"Активні наступальні дії росіян не будуть зменшуватися поступово, а просто припиняться в певний момент. Ознаки вже є: у деяких місцях, навіть на Покровському напрямку, ми завдаємо контрударів і відвойовуємо ті позиції, які втратили, можливо, це просування на метри, але все одно. Крім того, росіяни почали звужувати ділянки фронту, де вони здійснюють масовані наступальні дії, тому що наступати нема чим", - пояснив майор запасу ЗСУ.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він спрогнозувавв перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України змушені були відступити з Водяного, розташованого за 4 км від Вугледара, повідомляє моніторинговий канал DeepState. Наразі українське командування не підтвердило цю інформацію.

Також аналітики попереджають, що українські сили опинилися на межі оточення російськими військами в районі Невельського. Хоча наступ ЗС РФ під Покровськом частково застопорився, ворог продовжує тиск на інших ділянках фронту.

Генерал армії Микола Маломуж заявив, що Сили оборони України зупинили просування військ РФ на Покровському напрямку та ліквідували величезні сили окупантів.

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війна в Україні війна Росії та України Олексій Гетьман
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