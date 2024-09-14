Путін може застосувати ядерну зброю в Росії: у Reuters розкрили плани Кремля

Один із можливих варіантів - удари агресора Росії по британських військових об'єктах поблизу своєї території, вважають журналісти інформагентства Reuters.

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Ядерну зброю Росія може застосувати в рамках навчань, щоб налякати Захід - аналітик / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Росія може застосувати ядерну зброю на своїй території в рамках навчальних випробувань у тому разі, якщо Захід зніме заборону для України на удари зброєю дальнього радіусу дії. Крім того, російські окупанти можуть завдати ударів по британських військових об'єктах поблизу РФ.

Як повідомляє Reuters, такі варіанти подальшого розвитку подій назвали журналістам аналітики.

Поки США і Британія вирішують, чи дозволити Україні застосувати по Росії далекобійні ракети ATACMS і Storm Shadow, Путін обіцяє "відповідь". Глава Кремля не уточнив, про що йдеться, але у червні він уже погрожував надати зброю ворогам західного світу і розмістити ракети, які діставатимуть до США та їхніх союзників.

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"Ядерне послання від Путіна"

Путін може випробувати ядерну зброю, щоб спробувати залякати Захід, припустив експерт з озброєнь в Інституті досліджень миру і політики безпеки в Гамбурзі Ульріх Кюн.

"Це буде драматична ескалація конфлікту... Тому що питання в тому, які погрози тоді залишив пан Путін, якщо Захід все ще продовжуватиме діяти, крім фактичного застосування ядерної зброї?" - сказав Кюн.

Аналітик акцентував увагу на тому, що Росія з 1990 року не проводила ядерних випробувань, і таке рішення може бути ухвалено у відповідь на підтримку України з боку НАТО. Щоб Путін не відчував, що його вважають слабким на Заході.

"Ядерні випробування були б чимось новим. Я б не виключав цього, і це було б пов'язано з руйнуванням Росією низки угод про міжнародну безпеку, які вона підписувала протягом десятиліть, протягом останніх декількох років", - каже Кюн.

"Ядерний сигнал малоймовірний"

Росія могла б провести ядерне випробування, але такий сценарій малоймовірний, вважає фахівець з безпеки Інсбрукського університету в Австрії Герхард Манготт.

"Росіяни могли б провести ядерне випробування. Вони зробили всі необхідні приготування. Вони могли б підірвати тактичну ядерну зброю десь на сході країни, просто щоб продемонструвати, що (вони) мають на увазі саме це, коли кажуть, що ми у наприкінцевому підсумку вдамося до ядерної зброї", - зазначив Манготт.

"НАТО стане стороною бойових дій"

Північноатлантичний альянс, мовляв, стане стороною бойових дій, якщо дозволить Україні завдати далекобійних ударів по Росії, раніше сказав постпред РФ в ООН Василь Небензя.

Коротко про ядерну зброю / Інфографіка: Главред

"(НАТО, - ред.) стане безпосередньою стороною бойових дій проти ядерної держави, якщо дозволить Україні використовувати зброю більшої дальності проти Росії... Не варто про це забувати і думати про наслідки", - говорив "дипломат".

У матеріалі також підкреслюється, що Росія - найбільша у світі ядерна держава - переглядає свою ядерну доктрину в питанні застосування подібної зброї. На Путіна чинять тиск впливові яструби для завдавання обмеженого ядерного удару по країні НАТО.

Далекобійні удари України по Росії західною зброєю - головні новини:

Україна працює над тим, щоб Захід зняв заборону на удари іноземною зброєю вглиб території Росії. Раніше в Києві з візитом були держсекретар США Блінкен і глава британського МЗС Леммі. Передбачалося, що буде ухвалено рішення щодо зняття обмежень, але на той момент цього не сталося.

Глава Кремля Володимир Путін у відповідь "пригрозив" західному світу, мовляв, заходами у відповідь.

"Пряма участь Заходу в конфлікті змінює його суть, РФ буде змушена ухвалювати рішення, виходячи зі створюваних у такий спосіб загроз", - уточнив свою позицію Путін.

США і Британія вже дозволили Україні бити своєю зброєю вглиб РФ, вважають журналісти британського The Guardian. Проте Вашингтон і Лондон воліють офіційно про це не говорити.

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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