Без cвітла тисячі українців: РФ атакувала енергооб'єкти в семи областях України

У Донецькій області через російські обстріли знеструмило шахту, у якій перебували 74 шахтарі, повідомило Міненерго.

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Росія за добу атакувала енергетичні обʼєкти у семи областях / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, ДСНС України

Російські війська за минулу добу здійснили обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури в семи регіонах України. Під удар потрапили Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. Про це 9 вересня повідомило Міністерство енергетики України.

Внаслідок обстрілів у Дніпропетровській та Харківській областях було знеструмлено кілька підстанцій, що призвело до відключення електроенергії у багатьох споживачів. Енергопостачання вже частково відновили.

У Донецькій області російські обстріли вивели з ладу кілька підстанцій, а також одну з шахт, де на той момент перебувало 74 гірники. Всіх шахтарів безпечно евакуювали на поверхню.

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На Чернігівщині через пошкодження ліній електропередач залишилося без електрики близько 3,1 тисячі споживачів у трьох населених пунктах.

Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Атака РФ по Україні в ніч на 9 вересня - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня російські окупанти вп'яте за місяць атакували Київ. Росія запустила ударні БпЛА з території Курської області. За словами Київської МВА, на столицю боєприпаси, що баражують, заходили кількома хвилями після опівночі.

Також у ніч на 9 вересня окупанти вдарили по Харкову кількома КАБами. Унаслідок "прильотів" пошкоджено приватні житлові будинки.

Як повідомляв Главред, у ніч на 9 вересня російські війська атакували Україну трьома ракетами Х-59/69 та вісьмома дронами "Shahed" з території Курської та окупованої Донецької областей. Сили ППО збили дві ракети та шість БпЛА.

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