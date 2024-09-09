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РФ збереже захоплені території: ЗМІ з'ясували деталі "мирного плану" Шольца

Анна Ярославська
9 вересня 2024, 12:33
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Олаф Шольц хоче увійти в історію як "канцлер миру" та уникнути можливої відставки.
Олаф Шольц, Володимир Путін, Володимир Зеленський
У Олафа Шольца є свій "мирний план" - у чому його суть / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готує мирний план, згідно з яким країна-агресор РФ може зберегти контроль над окупованими українськими територіями. Як пише італійська газета La Repubblica, Шольц хоче увійти в історію як "канцлер миру" і уникнути можливої відставки.

"Олаф Шольц працює над планом миру, щоб посадити Росію за стіл переговорів. Передбачається, що Київ прийме територіальні поступки", - зазначають журналісти.

"Приголомшений руйнівними результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії та переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про те, що можлива поразка на виборах 22 вересня в Бранденбурзі може змусити його піти у відставку, канцлер вирішив зробити ставку на українське питання, щоб вийти зі скрутного становища", - ідеться в статті.

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Зазначимо, вчора під час спілкування з журналістами Шольц заявив, що настав час для мирних переговорів з РФ. На його думку, слід обговорити варіанти виходу з воєнної ситуації, передає видання ZDF.

"Я думаю, що це зараз той момент, коли ми обговоримо, як ми можемо швидше вийти з цієї воєнної ситуації в мир. Безперечною буде ще одна мирна конференція", - наголосив Шольц.

Він заявив, що вже обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким "має хороші стосунки". За його словами, український лідер погодився, що Росія має бути присутня на мирній конференції.

Водночас, Шольц зізнався, що проукраїнська позиція чинного уряду його країни іноді має негативні наслідки. Зокрема, з цим він пов'язує провальні результати для правлячої партії під час місцевих виборів у Саксонії та Тюрінгії, що відбулися на початку вересня.

"Ми ухвалили дуже далекосяжні рішення - і ми будемо це робити... Деякі громадяни не згодні з тим, що ми підтримуємо Україну", - додав канцлер Німеччини.

Переговори України з Росією - останні новини

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор готова повернутися до переговорів з Україною. Як завжди, не обійшлося без умов - господар Кремля хоче розпочати переговори на основі угоди, досягнутої в Стамбулі 2022 року. Таку заяву Путін озвучив на Східному економічному форумі.

Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року.

Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

Наприкінці серпня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори країни-агресора Росії та України наразі "втратили свою актуальність".

Росія не готова до діалогу з Україною на тлі операції ЗСУ в Курській області, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. Москва, як і раніше, дотримується ультиматуму глави Кремля, а можливість переговорів залежить, зокрема, і від обстановки на полі бою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що зараз переговори між Україною та Росією не створять основ для справедливого міцного миру.

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