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"У Кремлі дуже перелякались": Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом

Юлія Закрепа
28 серпня 2024, 23:12
184
РФ отримала попередження щодо недопущення застосування ядерної зброї.
'У Кремлі дуже перелякались': Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом
Ситуація на Курщині загострюється / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що ядерний шантаж Росії повʼязаний з панічними настроями в Кремлі через операцію ЗСУ в Курській області.

"Путін переляканий. ЗСУ зайшли на територію Російської Федерації й операція в Курській області може продовжуватись й розширюватись. Це ж саме стосується й тимчасово окупованих територій. Україна може завдати стратегічних ударів там, де ворог цього геть не очікує. Зокрема, південь у напрямку Криму. А це вже стати ознакою падіння режиму. В Кремлі просто спостерігають за потужними діями ЗСУ в Курській області. Їм не залишається нічого, окрім як знову погрожувати ядерною зброєю. Таким чином вони начебто намагаються діяти на випередження, побоюючись українського наступу на окремих ділянках фронту", - пояснив Маломуж в ефірі "Еспресо".

Генерал наголосив, що РФ отримала попередження щодо недопущення застосування ядерної зброї.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

"Зараз всі очікують на рішення наших партнерів щодо застосування їхнього озброєння по території РФ. Це буде чергова "червона лінія" через яку Кремль вдається до ядерного шантажу. Саме з цим повʼязані заяви Лаврова про нібито зміну концепції захисту РФ, зокрема, щодо застосування ядерної зброї. Втім, якщо РФ буде готуватись до ударів тактичною ядерною зброєю, то це призведе до протистояння проти всього світу. Західні країни, Китай, Індія й інші країни зробили попередження РФ щодо застосування ядерної зброї", - додав він.

Від початку військової операції ЗСУ на Курщині українські військові під контроль 100 населених пунктів, 1294 кв. км.

"Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці", - заявив головнокомандувач.

Крім цього, завдяки успішним діям ЗСУ в полон вже взято 594 військовослужбовці РФ.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Бої у Курській області: що відомо

Нагадаємо, що країна-агресорка Росія планує обміняти Курськ на стратегічне місто в Україні. У Forbes повідомили, що Кремль залишив свої найбоєздатніші війська на Сході України для продовження наступальної операції, зокрема на Покровському напрямку.

Геннадй Гудков розкрив нищівні наслідки боїв у Курській області. Курську область через війну залишили близько 150 тисяч осіб, ще приблизно стільки ж виїхали з Бєлгородської області. Грубо кажучи, 300 тисяч осіб - це люди, які несуть правду у світ про те, що насправді відбувається.

РосЗМІ повідомили, що ЗСУ прориваються в Бєлгородській області. За словами z-воєнкорів, великий підрозділ українських військових за підтримки бронемашин та іншої техніки намагаються прорватися через кордон. Зараз начебто йде бій.

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