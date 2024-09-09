Ризик використання ядерної зброї по Україні: Подоляк різко відреагував на заяву ЦРУ

Подоляк заявив, що такими заявами партнери намагаються виправдати повільне ухвалення рішень, необхідних для швидкого та справедливого фіналу війни.

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Чи зможе РФ вдарити ядерною зброєю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Директор ЦРУ Вільям Бернс переконаний, що восени 2022 року був реальний ризик застосування ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним проти України. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на таку заяву.

Подоляк заявив, що такими заявами партнери намагаються виправдати повільне ухвалення рішень, необхідних для швидкого та справедливого фіналу війни. Насамперед мовиться про потрібну кількість зброї для України та дозвіл на завдання ударів по будь-якій військовій інфраструктурі на території Росії. Досі залишаються певні країни, які все ще не скасовують ці обмеження, уповільнюючи розвиток війни, передає 24 канал.

По-друге, сьогодні всі бажають розповісти щось масштабне, однак при цьому не надають певних пояснень. Якщо партнери домовилися з неадекватною країною, щоб її опонентка застосовувала лише конвенційну зброю, це означає, що правил не існує. Тоді Росія завжди може використовувати тезу на кшталт: "У нас є ядерна зброя. Тому скажіть їм, щоб вони щось віддали, стали на коліна. Або ми робитимемо те, що не прописане в міжнародному праві".

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"Це ж нонсенс. Це тиск на Україну. Якщо ж все-таки є певні правила, то треба вже дотиснути Росію. Щоб вона юридично відповідала за порушення правил поведінки, я вже не говорю про сам факт війни. І також, щоб обов'язково була фінансова відповідальність", - наголосив Михайло Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Нагадаємо, що РФ може готувати ядерну провокацію. Росія вдається до відвертої брехні, стверджуючи, що Україна готує удар "брудними бомбами" по АЕС, заявили в МЗС України. Такі заяви можуть свідчити про підготовку Росією теракту з ядерною провокацією.

Микола Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом. Він повідомив, що Путін переляканий через те, що ЗСУ зайшли на територію Російської Федерації й операція в Курській області може продовжуватись й розширюватись.

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