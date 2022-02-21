Путін згадав, як запитував у США про прийняття Росії до НАТО

Володимир Путін розповів, як запитував у США про НАТО / Reuters

Президент Росії Володимир Путін поскаржився, що в 2000 році запитував у в той час президента США Білла Клінтона, як Штати поставляться до прийняття Росії в НАТО, але отримав "дуже стриману реакцію" на питання.

"Скажу зараз те, про що ніколи не говорив публічно. У 2000 році під час візиту до Москви президента США Білла Клінтона, що йде зі своєї посади, я запитав Його, а як Америка поставиться до того, щоб прийняти Росію в НАТО. Не буду розкривати всі подробиці тієї бесіди, але реакція на моє запитання зовні виглядала, скажімо так, вельми стриманою", - сказав Путін під час відеозвернення до росіян з питання визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" 21 лютого.

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Путін додав, що те, як" американці реально поставилися до цієї можливості фактично – видно на їхніх практичних кроках " щодо Росії. За словами Путіна, США "відкрито підтримували терористів на Північному Кавказі", "зневажливо ставилися "до вимог і занепокоєнь Росії у сфері безпеки щодо" розширення НАТО", тощо.

На думку Путіна, справа не в російському політичному режимі, ні в чомусь іншому, а в тому, що США і НАТО "не потрібна така велика самостійна країна як Росія".

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Україна вимагає гарантій безпеки в рамках Будапештського меморандуму

Секретар РНБО Олексій Данілов у грудні минулого року зробив заяву про те, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом для української держави. На думку чиновника, Києву повинні надати компенсацію за відмову країни від ядерної зброї.

У лютому цього року три президенти України-Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко-закликали держави, які підписали "Будапешт" і є гарантами виконання документа, зупинити російську агресію. Вони зазначили, що тільки таким чином країни зможуть довести, що договір не був обманом Києва.

Президент Володимир Зеленський 19 лютого в ході Мюнхенської конференції з безпеки оголосив про те, що Київ ініціює консультації з країнами-підписантами Будапештського меморандуму. Якщо дискусія не відбудеться, або на Заході так і не приймуть рішень щодо гарантій безпеки для України, Київ поставить під сумнів дію документа.

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