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Україна відкрила кримінальні провадження проти Путіна і членів Радбезу РФ

21 лютого 2022, 22:10

Ірина Венедіктова повідомила про порушення кримінальної справи проти президента Володимира Путіна і членів Ради Безпеки РФ.

Венедиктова
Венедиктова відкрила кримінальне провадження проти Путіна / УНІАН

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про порушення кримінальної справи проти президента Володимира Путіна і членів Ради Безпеки РФ після визнання "ЛДНР". Провадження розпочато за ч.2 ст. 110 Кримінального кодексу.

Генпрокурор нагадала, що 15 лютого депутати Держдуми звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік". Венедиктова додала, що 21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ, на якому прозвучали заяви з підтримкою цієї ідеї.

"Наші дії - реєстрація кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 КК України - публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади", - написала генпрокурор у Facebook.

За її словами, українські прокурори займуться цією справою за повною програмою.

"Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "за кордоном" стане важко", - запевнила Венедіктова.

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Україна вимагає гарантій безпеки в рамках Будапештського меморандуму

Секретар РНБО Олексій Данілов у грудні минулого року зробив заяву про те, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом для української держави. На думку чиновника, Києву повинні надати компенсацію за відмову країни від ядерної зброї.

У лютому цього року три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко-закликали держави, які підписали "Будапешт" і є гарантами виконання документа, зупинити російську агресію. Вони зазначили, що тільки таким чином країни зможуть довести, що договір не був обманом Києва.

Президент Володимир Зеленський 19 лютого в ході Мюнхенської конференції з безпеки оголосив про те, що Київ ініціює консультації з країнами-підписантами Будапештського меморандуму. Якщо дискусія не відбудеться, або на Заході так і не приймуть рішень щодо гарантій безпеки для України, Київ поставить під сумнів дію документа.

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Володимир Путін кримінальні справи Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова
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