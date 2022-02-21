Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії. Про це заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.
Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії. Про це заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.
Про що ще сказав президент РФ:
- США і НАТО приступили до безсоромного освоєння України як театру потенційних військових дій
- Командування Збройними силами України може напряму йти зі штабів НАТО
- Нас раз по раз намагаються переконати в тому, що НАТО суто оборонний союз, знову пропонують повірити на слово, але реальну ціну таким словами ми добре знаємо
- Не хочете бачити в нашому обличчі друга і союзника? Але навіщо робити з нас ворога? Просто їм не потрібна така велика і самостійна країна як Росія
- Основний противник НАТО - Росія, а плацдармом для удару служитиме Україна
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Автор: Катерина Трохимчук