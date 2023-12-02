УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін збільшує чисельність російської армії: у Білому домі відреагували

Юрій Берендій
2 грудня 2023, 19:24
У Білому домі зазначили, що рішення Путіна про збільшення чисельності армії може свідчити про намір досягти своїх цілей шляхом величезної кількості жертв.
Путін збільшує чисельність російської армії: у Білому домі відреагували
Армія Росіи не може конкурувати за якістю із ЗСУ - Білий дім / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Рішення Кремля збільшити чисельність російської армії, яка не досягла успіхів на фронті в Україні, розглядається як наступний крок Путіна у спробі досягти своїх цілей, використовуючи людські ресурси. Про це повідомив Джон Кірбі, координатор Ради з питань національної безпеки Білого дому, під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, повідомляє Укрінформ.

"Тут немає сумнівів, що він (Путін – ред.) буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше", - зауважив Кірбі.

Він зазначив, що Збройні сили України перевершують російські за рівнем військової якості, лідерства, якості управління, а також кількістю озброєння, яке США та багато інших країн надають Україні. Оскільки Путін не може конкурувати за якістю, його стратегія полягає в тому, щоб намагатися досягти своїх цілей за допомогою масштабу, використовуючи велику кількість військових, як це сталося під Бахмутом.

відео дня

"Це лише підкреслює труднощі, з якими росіяни стикаються в Україні й надалі стикатимуться. Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б в тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, й тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська", - зазначив представник Білого дому.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що бійці, які використовують псевдоніми "Нео" та "Вєнєя" з бригади "Буревій", успішно провели операцію, внаслідок якої вдалось ліквідувати чотирьох окупантів прямо на їхній позиції.

У Криму дві диверсантки отруїли російських військових, що призвело до ліквідації понад 20 окупантів. Ця успішна операція відбулася в одній з військових частин російських окупантів у Сімферополі.

Німеччина повідомила про надання Україні нового пакету військової допомоги, який включає снаряди, автомобілі, системи виявлення дронів та інше. Інформацію про це опубліковано на офіційному веб-сайті уряду Німеччини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США Джо Байден
Реклама

Головне за день

У Зеленського анонсували новий підхід до мобілізації й назвали головні зміни

У Зеленського анонсували новий підхід до мобілізації й назвали головні зміни

19:50 Україна
Путін збільшує чисельність російської армії: у Білому домі відреагували

Путін збільшує чисельність російської армії: у Білому домі відреагували

19:24 Світ
Україну накриває сильний шторм: вируватиме потужний вітер та снігопади

Україну накриває сильний шторм: вируватиме потужний вітер та снігопади

19:22 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

19:51

Безперервних штурмових дій немає: військовий ЗСУ назвав причину

19:50

У Зеленського анонсували новий підхід до мобілізації й назвали головні зміни

19:43

"Для РФ війну вже програно": Піонтковський назвав 2 чинники, які на це вказують

19:37

На планеті ось-ось спалахне чергова війна, в яку США муситимуть втрутитисьПогляд

19:24

Путін збільшує чисельність російської армії: у Білому домі відреагували

Вирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – МусієнкоВирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – Мусієнко
19:22

Україну накриває сильний шторм: вируватиме потужний вітер та снігопади

18:55

Кубинські найманці з'явились в Україні: для чого їх використовує РФ

18:52

"Нові вибухи": РФ може розв'язати ще одну війну – Тука дав несподіваний прогнозВідео

18:39

До чого падає ложка і чого варто боятися: про що говорить древня прикмета

Реклама
18:32

Ви неправильно вмиваєтеся: дерматолог розповіла, як виглядати молодше

18:10

Гримуча суміш: чи можна запивати рибу молоком, відповідь на це питання вас здивує

18:08

"Не очікували такої зухвалості": військові ЗСУ влаштували окупантам смертельний "сюрприз"

18:00

Блекаут по всій території України: в Міненерго назвали 2 можливі причини

17:33

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги: що отримають ЗСУ

17:33

Смертельна п'янка: у Криму отруїли горілкою десятки окупантів – деталі диверсії

17:24

Порошенка не випустили за кордон: СБУ розповіла, що криється за цією забороною

17:23

Майже 100 військових звільнили з полону: Зеленський розкрив новий формат обміну

16:48

Майже 9 тисяч окупантів: в ЗСУ розкрили втрати ворога на Бахмутському напрямку

16:37

Зів'яне і осиплеться: експерти назвали 3 місця, куди не можна ставити ялинку

16:26

Березень може стати переломним моментом: Зеленський допускає зміну ходу війни

Реклама
16:20

Під Авдіївкою росіяни розстріляли беззбройних бійців ЗСУ, які здалися в полон

16:05

Після Зеленського - він наступний: астролог спрогнозував хід військових дій в грудні і результати виборів

16:01

Стояти біля плити більше не треба: кухар розповіла, як приготувати картоплю

15:54

Ми отримали не всю потрібну зброю, але я не можу на це скаржитися – Зеленський

15:34

Наступ на Мелітополь: бригадний генерал ЗСУ розкрив колосальні втрати РФ

15:33

ЗСУ вбили окупанта, який був зіркою кліпу "Між нами тане лід"Відео

15:33

"Початок вуличних боїв": росіяни можуть почати штурм Авдіївки - офіцер ЗСУ

15:29

Місячний календар 3 грудня 2023: не пропустіть отримати цікаві пропозиції на роботі

15:27

"Закручування гайок" необхідно: експерт розповів, скільки людей треба мобілізувати

15:21

ТОП-5 вправ для початківців: ідеальне тренування на всі групи м'язів вдомаВідео

14:41

Судді "Майстер шеф" здивували відвертим поцілунком під ялинкоюВідео

14:40

Потужний удар по ізоляції Росії: Зеленський розповів про нелегітимність Путіна

14:21

"Участь має взяти вся Україна": генерал розповів про плани ЗСУ на 2024 рік

14:20

"Поразка РФ на полі бою - перший крок до миру": Умеров назвав три завдання України

14:16

Що таке "манівці": мовознавець Авраменко розтлумачив колоритне словоВідео

14:09

Новий православний календар на грудень 2023: важливі церковні свята

13:54

У грудні чекайте обманів: Влад Росс передбачив фінансові потрясіння в останній місяць року

13:50

Загадка для геніїв: потрібно знайти справжнього батька дитини за 9 секунд

13:39

РФ змінила тактику біля Авдіївки через величезні втрати: експерт описав переваги для ЗСУ

13:37

Партизани в Мелітополі провели нову спецоперацію: знищені окупанти і техніка

Реклама
13:33

Кіркоров знову вивів свою незадоволену дочку у світ

13:28

У Китаї поширюється новий важкий вірус: у США виступили за заборону поїздок

13:03

Як відрізнити справжню сметану від підробки: на що дивитися і як перевірити

13:00

На Україну насувається новий циклон: у яких областях погіршиться погода

12:56

Чи піде Україна на мирні переговори з РФ: у Зеленського поставили крапку

12:38

Гороскоп на завтра 3 грудня 2023: Раку - відпочинок, Водолію - свобода від боргів

12:38

Треба дочекатися рішень: як блокада кордону впливає на постачання зброї

12:22

Єдиний незбитий дрон влучив у об'єкт інфраструктури на Одещині: які наслідки атаки

11:52

Хто причетний до отруєння дружини Буданова: у Зеленського назвали версію

11:41

"Ми з татом в стресі": Зеленська розповіла про бойфренда дочки президента

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти