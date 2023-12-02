Путін збільшує чисельність російської армії: у Білому домі відреагували

У Білому домі зазначили, що рішення Путіна про збільшення чисельності армії може свідчити про намір досягти своїх цілей шляхом величезної кількості жертв.

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Армія Росіи не може конкурувати за якістю із ЗСУ - Білий дім / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Рішення Кремля збільшити чисельність російської армії, яка не досягла успіхів на фронті в Україні, розглядається як наступний крок Путіна у спробі досягти своїх цілей, використовуючи людські ресурси. Про це повідомив Джон Кірбі, координатор Ради з питань національної безпеки Білого дому, під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, повідомляє Укрінформ.

"Тут немає сумнівів, що він (Путін – ред.) буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше", - зауважив Кірбі.

Він зазначив, що Збройні сили України перевершують російські за рівнем військової якості, лідерства, якості управління, а також кількістю озброєння, яке США та багато інших країн надають Україні. Оскільки Путін не може конкурувати за якістю, його стратегія полягає в тому, щоб намагатися досягти своїх цілей за допомогою масштабу, використовуючи велику кількість військових, як це сталося під Бахмутом.

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"Це лише підкреслює труднощі, з якими росіяни стикаються в Україні й надалі стикатимуться. Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б в тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, й тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська", - зазначив представник Білого дому.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що бійці, які використовують псевдоніми "Нео" та "Вєнєя" з бригади "Буревій", успішно провели операцію, внаслідок якої вдалось ліквідувати чотирьох окупантів прямо на їхній позиції.

У Криму дві диверсантки отруїли російських військових, що призвело до ліквідації понад 20 окупантів. Ця успішна операція відбулася в одній з військових частин російських окупантів у Сімферополі.

Німеччина повідомила про надання Україні нового пакету військової допомоги, який включає снаряди, автомобілі, системи виявлення дронів та інше. Інформацію про це опубліковано на офіційному веб-сайті уряду Німеччини.

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