Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги: що отримають ЗСУ

Українським військовим передадуть на фронт автомобілі, системи виявлення дронів та іншу техніку, а також боєприпаси.

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Німецький тягач MAN HX81/ прес-служба Четвертої окремої танкової бригади

Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. У новий пакет увійшли снаряди, автомобілі, системи виявлення дронів тощо.

Про надання нового пакету допомоги повідомили на сайті уряду Німеччини. Зокрема, Україна отримає:

чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;

три транспортні засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

два автомобілі для прикордонної служби;

п'ять систем виявлення дронів;

мобільну антенно-щоглову систему;

3 840 артилерійських боєприпасів;

25 лазерних далекомірів;

15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Військова допомога Україні

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив важливу заяву для України. За словами Шольца, підтримка України не має припинятись навіть попри рішення Конституційного суду Німеччини.

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Також раніше повідомлялося, що США готують Україну до зими. Адміністрація президента Байдена розповіла про призначення допомоги Україні на зимовий період. США зосередились на захисті критичної інфраструктури, повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Нагадаємо, США перенесли поставки Україні далекобійних авіабомб GLSDB. Ракети адаптовані США для завдання ударів на відстані майже 160 км.

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