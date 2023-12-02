'Не очікували такої зухвалості': військові ЗСУ влаштували окупантам смертельний 'сюрприз'

Українські військові успішно ліквідували окупантів в їхньому окопі.

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Військові бригади "Буревій" знищили окупантів в їхньому окопі / Колаж: Главред, фото: telegram.com / Ігор Клименко, 22 окрема механізована бригада

Бійці під псевдонімами "Нео" та "Вєнєя" з бригади "Буревій" виконали ефективний операцію, ліквідувавши чотирьох окупантів прямо на їхній позиції. Про це розповів глава Міністерства внутрішніх справ, Ігор Клименко.

"Вночі під час виконання бойового завдання вони мали дістатись до окопів свого підрозділу, які знаходилися досить близько від позицій ворога. Розуміючи це, за умов поганої видимості, їм вдалося пройти непоміченими майже впритул до окопів противника", - написав Клименко.

Бійці з бригади "Буревій" діяли впевнено. Вони натрапили на позицію російських солдат і спустились в їхній окоп. Там військові відкрили вогонь на ураження. Четверо окупантів, неочікувавши такої атаки були ліквідовані "Нео".

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"Після цього вони повернулися до свого підрозділу і продовжили виконувати бойове завдання", - додав глава МВС.

Українські операції проти РФ

Нагадаємо, Служба безпеки України здійснила успішну операцію в РФ. Україні вдалось підірвати Байкало-Амурську магістраль в Бурятії, зупинивши залізничне сполучення між Росією та Китаєм.

Також 12 вересня у тимчасово окупованому Енергодарі відбулися сильні вибухи. Українські спецпризначенці та партизани підірвали "відділ паспортизації" окупантів, пункт зв'язку та котеджі, де перебували російські офіцери.

Як повідомляв Гравред, в ніч на 16 листопада у Волгограді пролунав вибух. За словами речника ГУР України Андрія Юсова, окупанти втратили арсенал зброї, що там знаходився.

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