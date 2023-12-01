Путін боїться НАТО: у Росії збільшують чисельність армії

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про різке збільшення штату армії.

https://glavred.net/world/putin-boitsya-nato-v-rossii-uvelichivayut-chislennost-armii-10521445.html Посилання скопійоване

Окупанти різко збільшують армію / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео kremlin.ru, ГУР МО

Російський диктатор Володимир Путін прийняв рішення про збільшення чисельності армії РФ, яке набуде чинності з 1 грудня. Про це свідчить указ окупантів "Про встановлення штатної чисельності Збройних Сил Російської Федерації".

За повідомленням Міністерства оборони Росії, Путін підписав указ про збільшення штату Збройних сил Росії до 2 209 130 осіб, включаючи 1 320 000 військових. Це означає зростання чисельності військових на понад 170 тисяч осіб.

Однак відомство уточнило, що збільшення чисельності армії країни-агресорки не включає проведення мобілізації. Воно буде здійснюватися за рахунок контрактників, що входять до складу Збройних сил РФ.

відео дня

"Збільшення реалізується поетапно за рахунок контрактників", - повідомило відомство.

Також Міноборони РФ вигадало причину збільшеннія армії окупантів. Причиною для цього кроку стали війна на території України та нібито "розширення НАТО".

Збільшення штату армії РФ

Нагадаємо, у грудні 2022 року стало відомо, що Путін вирішив збільшити чисельність російської армії на приблизно 30% до рівня 1,5 мільйона осіб.

Також у вересні 2023 року розвідка Великобританії повідомила про намір Росії мобілізувати сотні тисяч людей, але загальної мобілізації не передбачається. Російсяни планують набрати 420 тисяч контрактників до кінця цього року.

Крім цього, у РФ хвилюються, що до весни 2024 року їхні війська можуть стати менш ефективними для наступальних операцій. Це пов'язано зі зміною характеру їхніх зусиль уздовж лінії фронту.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.