Смертельна п'янка: у Криму отруїли горілкою десятки окупантів – деталі диверсії

У спиртному і продуктах, які принесли військовим РФ, були величезні дози миш'яку.

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Загарбників РФ отруїли миш'яком у горілці / Колаж: Главред, Фото: Pixabay / webandi, ua.depositphotos.com

У захопленому РФ Криму дві диверсантки отруїли військових-росіян, у результаті ліквідовано більше 20 окупантів.

Вдала операція сталася в одній з військових частин загарбників РФ в Сімферополі, повідомляє Telegram-канал "Кремлевская табакерка".

За даними джерел серед військових РФ, які знаходяться в Криму, був використаний отруєний алкоголь і закуска.

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"Прийшли на КПП військової частини дві милі дівчини, представилися місцевими мешканками. Принесли сім пляшок горілки і трохи закуски - рибу, ковбасу, хліб, сир. Сказали охороні, що хочуть віддячити нашим пацанам за все, за те, що ті їх захищають. Хлопці горілку і їжу взяли, випили з товаришами по службі, поїли. І багато отруїлися", - говорить один зі співрозмовників.

За даними джерел, в спиртному і продуктах, які принесли диверсантки, були "величезні дози миш'яку", а в одній з пляшок виявлений стрихнін.

В результаті ліквідовано 24 військових РФ, ще 11 госпіталізовано. Підкреслюється, що диверсанток виявити не вдалося.

Раніше повідомлялося про те, що у Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів. Окупанти у Маріуполі почали підозрювати застосування ціаніду та пестицидів у їжі.

Нагадаємо, що у Маріуполі партизани підірвали позиції окупантів РФ разом з ворожою технікою. Було знищено місце розташування ворожого підрозділу, а також кілька одиниць техніки та обладнання.

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