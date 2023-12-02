Смертельна п'янка: у Криму отруїли горілкою десятки окупантів – деталі диверсії

У захопленому РФ Криму дві диверсантки отруїли військових-росіян, у результаті ліквідовано більше 20 окупантів.
Вдала операція сталася в одній з військових частин загарбників РФ в Сімферополі, повідомляє Telegram-канал "Кремлевская табакерка".
За даними джерел серед військових РФ, які знаходяться в Криму, був використаний отруєний алкоголь і закуска.
"Прийшли на КПП військової частини дві милі дівчини, представилися місцевими мешканками. Принесли сім пляшок горілки і трохи закуски - рибу, ковбасу, хліб, сир. Сказали охороні, що хочуть віддячити нашим пацанам за все, за те, що ті їх захищають. Хлопці горілку і їжу взяли, випили з товаришами по службі, поїли. І багато отруїлися", - говорить один зі співрозмовників.
За даними джерел, в спиртному і продуктах, які принесли диверсантки, були "величезні дози миш'яку", а в одній з пляшок виявлений стрихнін.
В результаті ліквідовано 24 військових РФ, ще 11 госпіталізовано. Підкреслюється, що диверсанток виявити не вдалося.
Раніше повідомлялося про те, що у Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів. Окупанти у Маріуполі почали підозрювати застосування ціаніду та пестицидів у їжі.
Нагадаємо, що у Маріуполі партизани підірвали позиції окупантів РФ разом з ворожою технікою. Було знищено місце розташування ворожого підрозділу, а також кілька одиниць техніки та обладнання.
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