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Путін намагається змінити плани Заходу: в ISW описали план глави Кремля

Альона Вороніна
29 липня 2024, 13:19
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Диктатор РФ розуміє, що шантаж ядерною зброєю – це єдиний спосіб, який у нього лишився, для спроб вплинути на західні країни.
Путін намагається змінити плани Заходу: в ISW описали план глави Кремля
Путін намагається змінити плани Заходу, використовуючи шантаж "ядеркою"/ колаж: Главред, ua.depositphotos.com, скрін YouTube

Російський диктатор Володимир Путін знову використовує шантаж ядерною зброєю, намагаючись таким чином вплинути на залякати Захід і вплинути на його політику.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті. Аналітики згадали у звіті про заяву глави Кремля Путіна на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі, де він сказав, що якщо Сполучені Штати Америки розмістять ракетні системи в Німеччині у 2026 році, то час їх польоту до російських об'єктів становитиме близько 10 хвилин.

Також російський диктатор погрожував вжити "дзеркальних заходів" і вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та й меншої дальності (ДРСМД).

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"Путін помилково намагається представити розгортання Росією заборонених Договором про РСМД ракет, ймовірно, як частину його постійних зусиль, спрямованих на використання брязкання ядерними шаблями, щоб підштовхнути Захід до вимушеного стримування", – зазначається у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Чи може Путін застосувати ядерну зброю – останні новини

Раніше в ISW зазначали, що Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї. Очільник країни-агресора помилився у тому, що прирівняв поразку в Україні зі знищенням державності Росії, що дає "зелене світло" на застосування ядерної зброї.

Також раніше дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко прямо сказав, чи застосує Путін "ядерку". Путіна неодноразово попередили про те, що відбудеться в разі застосування ядерної зброї, у Росії це розуміють, розповів Огризко.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов оцінив, чи застосує Путін ядерну зброю у разі втрати Криму. Україні потрібно зробити усе необхідне, щоб відрізати Крим від постачання озброєння з Росії. Тоді російські війська будуть змушені перейти до оборони.

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ядерна зброя ядерний удар Володимир Путін ядерна війна
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