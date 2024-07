Путін намагається змінити плани Заходу: в ISW описали план глави Кремля

Російський диктатор Володимир Путін знову використовує шантаж ядерною зброєю, намагаючись таким чином вплинути на залякати Захід і вплинути на його політику.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті. Аналітики згадали у звіті про заяву глави Кремля Путіна на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі, де він сказав, що якщо Сполучені Штати Америки розмістять ракетні системи в Німеччині у 2026 році, то час їх польоту до російських об'єктів становитиме близько 10 хвилин.

Також російський диктатор погрожував вжити "дзеркальних заходів" і вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та й меншої дальності (ДРСМД).

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.