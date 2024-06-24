'З неї ніякої користі': Буданов оцінив, чи застосує Путін ядерну зброю у разі втрати Криму

Україні потрібно зробити усе необхідне, щоб відрізати Крим від постачання озброєння з Росії. Тоді російські війська будуть змушені перейти до оборони.

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Буданов оцінив, чи застосує Путін ядерну зброю у разі втрати Криму/ колаж: Главред, фото: скрін, depositphotos.com/ua

Російський диктатор Володимир Путін не застосовуватиме проти України тактичну ядерну зброю, навіть якщо російські війська втратять контроль над тимчасово окупованим Кримом.

Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer. Він наголосив, що Україні треба зробити усе необхідне, щоб відрізати Крим від постачання озброєння з країни-агресорки Росії – тоді російські війська будуть змушені перейти до оборони.

Буданов висміяв можливість застосування російським диктатором ядерної зброї та зазначив, що знає її реальні характеристики. Крім цього, за його словами, російським окупантам немає сенсу використати на полі бою тактичну ядерну зброю.

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"По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною. А пробити дірки у наших лініях оборони можна звичайними засобами ведення війни", – зазначив керівник Головного управління розвідки.

Також він додав, що, крім усього іншого, застосування ядерної зброї призвело б до великих політичних ризиків для глави Кремля.

Типи ядерної зброї і зони ураження/ Інфографіка: Главреда

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Ризик застосування Росією ядерної зброї – останні новини

Раніше в РНБО назвали умову ядерного удару РФ. Секретар РНБО вважає, що не можна виключати сценарій застосування Росією тактичного ядерного озброєння після катастрофічної поразки на фронті.

Також раніше експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю. Як вважає експерт Дмитро Снєгирьов, путінський режим не ризикне застосовувати ядерну зброю без прямої указки від китайської влади.

Нагадаємо, дипломат прямо сказав, чи застосує Путін "ядерку". Путіна неодноразово попередили про те, що відбудеться в разі застосування ядерної зброї, у Росії це розуміють, розповів Володимир Огризко.

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