Це маніпуляція: Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї - ISW

Російський диктатор Володимир Путін не припиняє ядерних маніпуляцій в рамках своєї інформаційної кампанії щодо іноземних лідерів. Його заяви спрямовані в першу чергу на те, щоб стати на заваді західній підтримці Україні та підірвати міжнародні зусилля щодо ухвалення стратегічного бачення перемоги України у повномасштабній війні.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), чергова заява Путіна про розвиток ядерної тріади, як "гарантії стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі, прозвучала 21 червня під час виступу перед офіцерами-випускниками РФ.

Напередодні, 20 червня, очільник ворожої держави під час прес-конференції у В'єтнамі також розповідав про можливе "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині. За його словами, майбутня стратегічна поразка сил РФ в Україні може призвести до "кінця державності Росії".

Диктатор також наголосив на роботі над збільшенням типового бойового потенціалу та оборонного промислового виробництва РФ. Аналітики ISW вважають, що ці заяви Путіна є продовженням його інформаційної операції з метою саботажу зусиль Заходу з вироблення спільної стратегії - перемоги над Росією, як кінцевої мети війни в Україні.

В інституті вивченні війни вважають, що попри гучні меседжі Кремля, фактична ядерна ескалація завдяки ядерним і звичайним засобам стримування між Росією і Заходом є вкрай малоймовірною.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.