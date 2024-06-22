Це маніпуляція: Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї - ISW

Очільник країни-агресора помилився у тому, що прирівняв поразку в Україні зі знищенням державності Росії, що дає "зелене світло" на застосування ядерної зброї.

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Виправдання Путіна щодо застосування Кремлем ядерної зброї вважають помилковими / Колаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін не припиняє ядерних маніпуляцій в рамках своєї інформаційної кампанії щодо іноземних лідерів. Його заяви спрямовані в першу чергу на те, щоб стати на заваді західній підтримці Україні та підірвати міжнародні зусилля щодо ухвалення стратегічного бачення перемоги України у повномасштабній війні.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), чергова заява Путіна про розвиток ядерної тріади, як "гарантії стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі, прозвучала 21 червня під час виступу перед офіцерами-випускниками РФ.

Напередодні, 20 червня, очільник ворожої держави під час прес-конференції у В'єтнамі також розповідав про можливе "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині. За його словами, майбутня стратегічна поразка сил РФ в Україні може призвести до "кінця державності Росії".

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Путін, імовірно, помилково прирівняв поразку в Україні до екзистенційної загрози для російської держави, щоб послатися на "винятковий випадок", коли чинна ядерна доктрина Росії дозволить застосування ядерної зброї,– йдеться у повідомленні ISW.

Диктатор також наголосив на роботі над збільшенням типового бойового потенціалу та оборонного промислового виробництва РФ. Аналітики ISW вважають, що ці заяви Путіна є продовженням його інформаційної операції з метою саботажу зусиль Заходу з вироблення спільної стратегії - перемоги над Росією, як кінцевої мети війни в Україні.

В інституті вивченні війни вважають, що попри гучні меседжі Кремля, фактична ядерна ескалація завдяки ядерним і звичайним засобам стримування між Росією і Заходом є вкрай малоймовірною.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Росії - що відомо

Раніше повідомлялось, якщо глава РФ Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю, НАТО може відповісти неядерною зброєю по російській території. На Заході вже не бояться кремлівських ядерних загроз і фактично зробили Путіну останнє "китайське" попередження.

Раніше в РНБО попередили, що російський диктатор Володимир Путін може прийняти рішення завдати тактичного ядерного удару у разі розгрому армії РФ у війні в Україні.

Напередодні стало відомо, що Кремль переконався в ефективності ядерної зброї без її застосування - шляхом шантажу і погроз. Тому, ймовірність, що в цій війні скаже своє слово ядерна зброя невелика, але її не варто недооцінювати.

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