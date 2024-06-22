'Це буде останній день існування': дипломат прямо сказав, чи застосує Путін 'ядерку'

Путіна неодноразово попередили про те, що відбудеться в разі застосування ядерної зброї, у Росії це розуміють, розповів Володимир Огризко.

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Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю - дипломат відповів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Заяви російського лідера Володимира Путіна про застосування ядерної зброї в Україні є блефом. Російський диктатор не розіграє ядерний сценарій, оскільки розуміє фатальні наслідки. Про це під час чату на Главреді розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

"Чесно кажучи, я не розумію смислу таких заяв... Путін, безумовно, не застосує ядерну зброю. Тому що його вже неодноразово попередили про те, що відбудеться в разі застосування ядерної зброї: це буде останній день фізичного існування Путіна і його оточення. В Росії це прекрасно розуміють", - пояснив дипломат.

За словами Огризка, Путін, як великий життєлюб, не ризикуватиме своїм життям і майном, зокрема палацами, яхтами та іншими атрибутами розкоші. Тому подібні заяви про можливість застосування ядерної зброї є лише черговими спробами залякування, яким не варто підігрувати.

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком:

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Ядерні погрози Росії - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, якщо глава РФ Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю, НАТО може відповісти неядерною зброєю по російській території. На Заході вже не бояться кремлівських ядерних загроз і фактично зробили Путіну останнє "китайське" попередження.

Раніше в РНБО попередили, що російський диктатор Володимир Путін може прийняти рішення завдати тактичного ядерного удару у разі розгрому армії РФ у війні в Україні.

Напередодні стало відомо, що Кремль переконався в ефективності ядерної зброї без її застосування - шляхом шантажу і погроз. Тому, ймовірність, що в цій війні скаже своє слово ядерна зброя невелика, але її не варто недооцінювати.

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