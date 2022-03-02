Путін спантеличив психіатрів і розвідку: у США намагаються оцінити душевний стан господаря Кремля

Поведінка Путіна стає все більш ірраціональною / Reuters

Американська розвідка намагається з'ясувати, як психічний стан господаря Кремля Володимира Путіна впливає на продовження військових дій в Україні. За словами експертів, поведінка Путіна стає все більш непостійною і ірраціональною.

Розмови з приводу неадекватності Путіна почалися після того, як він виступив з промовою, в якій виклав спотворений варіант історії, який нібито виправдовував його вторгнення в Україну, повідомляє CNN.

Після того як Росія почала вторгнення в Україну, високопоставлені чиновники США попросили розвідувальні служби зібрати будь-яку нову інформацію про те, як живе господар Кремля і як на його мислення вплинула несподівано єдина і жорстка реакція з боку європейських сусідів.

В одному зі звітів розвідки йдеться, що тільки за останні два дні поведінка Путіна стала "дуже тривожною і непередбачуваною". Він був вкрай обурений через західні санкції, запроваджені у відповідь на його напад на Україну.

Сенатор Марко Рубіо, республіканець від Флориди, написав у Твіттері, що Путін "завжди був вбивцею, але зараз його проблема інша та велика", натякаючи на психічний стан. Однак детально коментувати це питання сенатор не став.

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Відеозаписи, на яких президент Росії сидить в десятках метрів від своїх старших військових радників або іноземних гостей під час зустрічей лише підкреслюють образ ізольованого лідера, який діє лише за власним бажанням, або керуючись своєю параною.

Інші експерти вважають, що Путін почав впадати в глибоку психічну кризу через тривалу ізоляцію під час пандемії COVID-19.

Представниця розвідки Бет Саннер вважає, що Путін не божевільний, а "дуже емоційний через те, що давно хотів зробити".

Раніше Американське розвідувальне співтовариство витратило десятиліття на те, щоб розібратися, хто такий колишній офіцер КДБ, який фактично править Росією з 1999 року. Але Путін - складний об'єкт, адже оточений традиційною для Росії шпигунською стіною ат своєю параноєю.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".

28 лютого відбулися перші переговори між Україною та Росією.