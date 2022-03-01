У США обговорили психічне здоров'я Путіна

Володимир Путін / Фото Reuters

У понеділок, 28 лютого, під час закритої наради Конгрес США і адміністрація президента Джозефа Байдена обговорювали психічний стан російського лідера Володимира Путіна.

Про це пишуть американські ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Повідомляється, що під час закритої наради представники адміністрації Байдена не дали конкретних відповідей.

Сенатор від Республіканської партії Чак Грасслі, який перебував на нараді в Сенаті, підтвердив інформацію про те, що мова йшла про психічний стан Путіна. Але подробиці повідомляти не захотів.

При цьому Грасслі сказав, що незалежно від брифінгу його особисто турбує психічний стан російського президента.

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Як повідомляв Главред, 27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".

Президент Росії в розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном висунув три умови припинення війни проти України: визнання російського суверенітету над Кримом; вирішення завдань щодо "демілітаризації та денацифікації української держави"; забезпечення її "нейтрального статусу".

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