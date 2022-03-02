Путін у бункері злиться через санкції у відповідь на війну проти України - СNN

Президент Росії Володимир Путін відчув, що санкції Заходу загострили ситуацію більше, ніж він очікував, повідомляють американські спецслужби.
Санкції країн Заходу, запроваджені проти РФ й персонально проти президента країни Володимира Путіна, виявилися жорсткішими, ніж він очікував.
Як пише СNN, посилаючись на дані розвідки, президент країни-агресора сердиться у своєму бункері.
За повідомленнями американських спецслужб, Путін відчув, що санкції Заходу загострили ситуацію більше, ніж він очікував.
"Путін вкрай розгніваний санкціями у відповідь на війну в Україні", – стверджують ЗМІ.
Як відомо, Росію фактично ізолювали від усього цивілізованого світу, країна збідніла вдвічі - обвалився рубль та акції російських компаній.
Як повідомляв Главред, 27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якби США, Євросоюз і союзники по НАТО запровадили санкції проти Росії заздалегідь, то не було б жодного повномасштабного вторгнення в Україну.
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