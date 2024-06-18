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Путін оточив себе родичами: в ІSW розкрили останні кадрові зміни в Росії

Юлія Закрепа
18 червня 2024, 19:14
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Президент Росії Володимир Путін 17 червня підписав укази про кадрові перестановки в міністерстві оборони.
Путін оточив себе родичами: в ІSW розкрили останні кадрові зміни в Росії
Які останні кадрові зміни в Росії / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували останні кадрові зміни в РФ і припускають, що російський президент Володимир Путін намагається підготувати можливих наступників свого режиму з-поміж своїх дітей і родичів.

У звіті ISW йдеться, що Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони й замінив їх "близькою родичкою", сином колишнього прем’єр-міністра Росії та економістом.

Також відомо, що 17 червня Путін звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Ганну Цивільову та Павла Фрадкова і першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

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"Ці призначення свідчать про те, що Путін віддає перевагу призначенню чиновників, які, на його думку, лояльні до режиму та економістів, щоб покращити оборонно-промислову базу Росії (ОПБ). Путін також, можливо, намагається підготувати можливих наступників свого режиму з числа своїх дітей, родичів і дітей інших високопоставлених чиновників", - повідомили аналітики.

Президент Росії Володимир Путін 17 червня підписав укази про кадрові перестановки в міністерстві оборони, звільнивши відразу чотирьох заступників міністра та призначивши трьох нових заступників.

Серед новопризначених заступників є Ганна Цивільова - дружина колишнього губернатора Кемеровської області, який нещодавно став міністром енергетики, Сергія Цивільова. За даними журналістських розслідувань, вона є родичкою Путіна - двоюрідною племінницею.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що росіяни просунулись і потрапили в пастку у Вовчанську. Аналітики ISW зазначають, що війська РФ змогли просунутись у Вовчанську, після чого 200 російських військових були заблоковані на території агрегатного заводу.

РФ може перейти в наступ на новому напрямку. В Інституті вивчення війни вказують, що російська активізація ударів авіабомбами поблизу Старомайорського може свідчити про підготовку наземного наступу.

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