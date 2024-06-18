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Коли ЗСУ зможуть атакувати РФ із F-16: Криволап розкрив оптимістичні терміни

Юлія Закрепа
18 червня 2024, 18:49
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Наразі в Аризоні величезна черга на навчання, оскільки триває заміна F-16 на більш модернізовані Block 50/52 і Block 70/72/
Коли ЗСУ зможуть атакувати РФ із F-16: Криволап розкрив оптимістичні терміни
Коли Україна отримає F-16 / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Вікіпедія

В інтерв'ю Главреду авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань Конструкторського бюро Антонов Костянтин Криволап розповів, чи отримає Україна потрібну для ведення бойових дій кількість літаків F-16 щонайменше за півроку-рік.

"Так, проблема з навчанням пілотів відкладатиме терміни використання та експлуатації F-16 в Україні. Реальний термін підготовки пілотів становить близько 4-6 місяців, швидше зробити це не вдасться", - зазначив експерт.

Він також розповів, що українські пілоти можуть підтягнути англійську, пілотування і перехід з миль на кілометри можна потренувати на симуляторі. Однак потрібне вироблення конкретних навичок і відчуттів, бо в пілота мають бути розвинені нейрофізіологічні реакції. Миттєві й абсолютні реакції, коли ти спочатку робиш, а потім думаєш. Як у керуванні автомобілем під час екстремальної ситуації.

"Наразі в Аризоні величезна черга на навчання, оскільки триває заміна F-16 на більш модернізовані Block 50/52 і Block 70/72. Наприклад, іноземні пілоти навчаються за спеціальним курсом, який передбачає навички придушення ППО противника на F-16 Block 50/52. Таких курсів там безліч", - заявив Криволап.

Коли ЗСУ зможуть атакувати РФ із F-16: Криволап розкрив оптимістичні терміни
Що відомо про винищувач F-16 / Інфографіка: Главред

Також він повідомив, що у Данії цього року закривається центр навчання на F-16, адже у данців уже немає цієї машини на озброєнні. Тепер вони навчатимуть своїх пілотів керувати F-35 і перебудовують під цей літак усю свою структуру.

"Обладнання передадуть на базу в Румунії, яку помпезно відкрили в листопаді минулого року, але вона досі не працює. Там нікого не навчають. Можливо, проблема в наявності інструкторів або технічних засобів, або все йде за задуманим планом. Але жодного фахівця румунська база ще не випустила. Виходячи з цього, можна зробити висновок, згідно з яким масове застосування F-16 в Україні буде відкладатися через проблеми з навчанням пілотів", - підсумував Криволап.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Дивіться відео, в якому Криволап розповів, чому затягнулися поставки винищувачів F-16:

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оголосив про терміни отримання винищувачів F-16. Україна і Данія обговорили низку питань щодо перемовин стосовно вступу держави до Європейського Союзу.

США підозрюють у "затягуванні" підготовки українців. У США навмисне затримують процес навчання українських пілотів на F-16. Через це до кінця року Україна матиме більше винищувачів, ніж пілотів для них, пише видання The Times.

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