Росіяни просунулись і потрапили в пастку у Вовчанську: в ISW розкрили деталі

Російські окупаційні війська проводять активні наступальні дії на ділянках фронту поблизу Глибокого, Вовчанська та Тихого, що знаходяться на північ та на північний схід від Харкова. Водночас окупанти змогли просунутись на територію агрегатного заводу у Вовчанську, де, ймовірно, були заблоковані. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики, посилаючись на речника оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрія Повха, повідомляють, що підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади (6-й загальновійськовий армійський корпус, Ленінградський військовий округ) безуспішно наступають у районі Глибокого та Вовчанського. Російське військове командування намагається вивести деградовані частини 25-ї мотострілецької бригади (6 АК, ЛВО) та 83-ї окремої гвардійської повітряно-десантної бригади (ВДВ), які стали небоєздатними через значні втрати.

Аналітики ISW зазначають, що геолокаційні кадри українських ударів по російських позиціях, опубліковані 15 червня, свідчать про те, що на невстановлену дату російські сили утримували позиції в північно-західній частині Агрегатного заводу.

"Невідомо, чи утримують російські сили ці позиції на момент написання цієї публікації", - додають аналітики.

В Інституті вивчення війни з посиланням на українське джерело вказують на те, що війська РФ просунулись на територію агрегатного заводу від початку боїв за Вовчанськ 13 травня. Крім того, російські окупанти контролюють підступи до заводу з півночі з 20 травня.

"Українське джерело заявило, що українські війська встановили вогневий контроль над підступами щонайменше до 1 червня, але російські війська змогли посилити російське угруповання на території заводу в період з 6 по 14 червня в обмеженому обсязі", - йдеться у звіті.

Інформація про ситуацію навколо заводу надходить з запізненням, зазначає українське джерело. За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, близько 200 російських солдатів, включаючи поранених і загиблих, наразі ізольовані на Агрегатному заводі. Це сталося після того, як російські війська намагалися перетнути річку Вовча на схід від заводу у невстановлену дату і потрапили під вогонь українських військ, а потім увійшли на територію заводу.

Один так званий російський "воєнкор" стверджував, що російські війська контролюють "більшу частину" Агрегатного заводу. Інший так званий російський "воєнкор" стверджував, що російські війська, однак, не контролюють цей завод, але у своєму дописі, який було видалено, стверджував, що російські війська не контролюють цей завод.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.