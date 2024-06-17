РФ може перейти в наступ на новому напрямку: в ISW попередили про загрозу

В Інституті вивчення війни вказують, що російська активізація ударів авіабомбами поблизу Старомайорського може свідчити про підготовку наземного наступу.

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В ISW назвали нову ціль російського наступу на Сході / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

16 червня російські війська здійснили обмежені наступальні операції в напрямку населених пунктів Старомайорське та Урожайне, які знаходяться на кордоні Запорізької та Донецької областей. У звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що росіяни можуть почати новий наступ на даній ділянці фронту.

За даними ISW, в ході боїв на межі Донецької та Запорізької областей 16 червня, росіянам не вдалось досягти підтверджених успіхів.

Аналітики з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляють про бої неподалік від Урожайного та Старомайорського, що знаходяться південь від Великої Новосілки 15 і 16 червня.

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Крім того, за даними Генштабу, війська РФ атакували позиції українських захисників у Старомайорському із застосуванням 54 некерованих авіабомб, що може свідчити про підготовку до подальших наземних атак на цьому напрямку бойових дій.

"Потужні авіаудари вказують на те, що російські війська можуть активізувати наступальні операції на цій ділянці фронту найближчими днями", - припускають аналітики Інституту вивчення війни.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої за Старомайорське - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська намагаються продовжити наступ в районі Роботиного Запорізької області та населеного пункту Старомайорське, що розташоване на межі Донецької та Запорізької областей, повідомив полковник запасу та військовий експерт Роман Світан.

Українським захисникам вдалося вибити російських окупантів із оборонних рубежів біля населеного пункту Липці в Харківській області, розповів офіцер розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України та Герой України Віталій Литвин.

Крім того, російські окупаційні війська опинилися в оточенні на території агрегатного заводу у Вовчанську, що ускладнює постачання провізії та боєприпасів, повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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