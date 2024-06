РФ може перейти в наступ на новому напрямку: в ISW попередили про загрозу

16 червня російські війська здійснили обмежені наступальні операції в напрямку населених пунктів Старомайорське та Урожайне, які знаходяться на кордоні Запорізької та Донецької областей. У звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що росіяни можуть почати новий наступ на даній ділянці фронту.

За даними ISW, в ході боїв на межі Донецької та Запорізької областей 16 червня, росіянам не вдалось досягти підтверджених успіхів.

Аналітики з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляють про бої неподалік від Урожайного та Старомайорського, що знаходяться південь від Великої Новосілки 15 і 16 червня.

Крім того, за даними Генштабу, війська РФ атакували позиції українських захисників у Старомайорському із застосуванням 54 некерованих авіабомб, що може свідчити про підготовку до подальших наземних атак на цьому напрямку бойових дій.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.