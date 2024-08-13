Путін відзначився дивною поведінкою на нараді з губернаторами

Путін знову перебив чиновника, який намагався розповісти йому про ситуацію в Курській області.

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Путіну все гірше і гірше / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російський диктатор Володимир Путін не приховує свого емоційного стану на тлі просування української армії вглиб Курської області. Адже, на думку західних ЗМІ, прорив на територію РФ був для Москви "шоком".

На черговій нараді з губернаторами прикордонних областей у поведінці нелегітимного глави Кремля помітили дещо дивне.

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Спілкуючись із чиновниками, Путін постійно тер долоні, нервово смикаючи руками. Так само Путін поводився під час наради з місцевою владою в понеділок.

Чиновник щойно почав розмову словами "що стосується Курська...", як Путін одразу ж його перебив фразою: "Ми ж із вами говорили з деяких питань".

Путін нервово відповів чиновнику під час наради - дивіться відео:

Бої в Курській області - останні новини

Як писав Главред, українські захисники взяли під контроль 74 населених пункти в Курській області РФ. На цих територіях проводяться перевірки і стабілізаційні заходи, а також розробляються гуманітарні рішення.

За словами Головкома ЗСУ Олександра Сирського, за добу на окремих напрямках українські сили просунулися від 1 до 3 км і взяли під контроль 40 квадратних кілометрів території РФ.

Водночас найбільшим досягненням України стало захоплення Суджі. Українські військові продовжують наступ у напрямку селища Кореневе, розповів експерт з аналізу відкритих даних BILD Юліан Рьопке.

Західні ЗМІ припускали, що основною метою української операції в Курській області буде спроба змусити Росію відтягнути резерви з гарячих напрямків для захисту своєї території. Однак цього поки що не сталося.

Водночас у Генштабі фіксують перекидання деяких підрозділів із Придністровського напрямку. Крім того, РФ також насильно відправила на Курський напрямок сотні відмовників з-під Петербурга.

На тлі зростаючих втрат і браку живої сили через раптове відкриття нового фронту, пише Bloomberg, Кремль може оголосити про нову мобілізацію.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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