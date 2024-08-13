Стримувати не будуть: Мусієнко сказав, чи з'являться 'загадкові загони' в Білорусі

Якщо білоруські підрозділи, які воюють в Україні захочуть повернутися додому, Україна їх не буде стимувати, сказав Олександр Мусієнко.

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Україна не заважатиме білорусам "повертатися" додому / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Олег Некало

В Україні воюють білоруси, зокрема полк Калиновського та полк Погоня. Якщо громадяни Білорусі вирішать "повернутися" додому, Україна не буде їм заважати. Про це під час чату на Главреді розповів військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, білоруси добре воюють і допомагають українським захисникам у боротьбі проти російської агресії.

"Якщо раптом ці громадяни Білорусі захочуть повернутися додому, оскільки мають білоруські паспорти, хіба ми можемо їм заважати? У нас же свобода пересування. Будь ласка, якщо вони захочуть повернутися додому, а в когось іще буде зброя на руках, не думаю, що ми їх будемо силою стримувати", - зазначив експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Ситуація на кордоні з Білоруссю - що відомо

Нагадаємо, 10 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі, і що білоруська ППО збила кілька цілей. Лукашенко пригрозив відповіддю на "провокації".

Згодом білоруський диктатор Лукашенко віддав наказ стягнути до кордону з Україною ракетні системи "Іскандер" та "Полонез". Їх нібито переміщують на Гомельський та Мозирський напрямки. В Україні переміщення зброї розглядають як спробу допомогти РФ і відволікти увагу українського командування.

Як повідомляв Главред, 11 серпня Міністерство оборони Білорусі заявило, що білоруські танки висунулись в прикордонні райони з Україною. Підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі нібито вже приведені в готовність і розпочали марш до Гомельського та Мозирського тактичних напрямків.

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