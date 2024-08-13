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Під Курськом - нестача солдатів: Москва у паніці готується оголосити нову мобілізацію

Юлія Закрепа
13 серпня 2024, 16:43
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Масштаб російських втрат дедалі більше ускладнюють підтримку поточної стратегії повільного поступу в Україні.
Під Курськом - нестача солдатів: Москва у паніці готується оголосити нову мобілізацію
Кремль може розпочати екстренну мобілізацію / колаж: Главред, фото: flickr, unsplash

Нестача солдатів для війни проти України, що посилюється, спонукає Росію підвищити бонуси за набір, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації.

За словами трьох анонімних джерел, близьких до Кремля та міністерства оборони Росії, армія не отримує достатньої кількості нових солдатів, щоб впоратися із втратами на передовій, які досягли максимуму з початку вторгнення у лютому 2022 року. Регіональні чиновники зараз у середньому не виконують понад третину своїх квот за набором, передає видання Bloomberg.

За словами двох анонімних джерел, ситуація може змусити Росію розглянути нову мобілізацію. Чиновники можуть уявити це як міру ротації для фронтових військ, сказав один із людей, у той час як інший сказав, що призов може бути оголошено вже наприкінці цього року.

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Приголомшливе військове вторгнення України в західну Курську область Росії, яке не зустріло жодного опору, підкреслило проблеми, з якими стикається Кремль. Українські війська наразі контролюють 1000 кв. км російської території, і наступальні операції продовжуються, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, президент Володимир Зеленський.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Росія має сотні тисяч солдатів на передовій у східній та південній Україні, де вона стикається з зростаючими втратами, оскільки бої здебільшого зайшли у безвихідь. Нездатність відобразити український наступ та відновити контроль над своїм кордоном виявила нестачу оборонних резервів.

Володимир Путін наказав мобілізувати 300 тисяч людей у вересні 2022 року, що викликало сплеск занепокоєння з приводу війни серед росіян та втечу з країни до мільйона людей. Прагнучи уникнути повторення цього досвіду, Кремль зосередився на закликах до патріотизму та пропозицій грошей, щоб спробувати забезпечити 30 тисяч нових солдатів, які йому потрібні щомісяця лише для поповнення рядів.

Це спонукає Кремль різко підвищити виплати федеральній та регіональній владі, щоб переконати більше людей приєднатися до армії. Тиск з метою заповнити квоти настільки сильний, що багаті регіони заманюють людей у бідніші, щоб підписати з ними контракти та отримати право на більші бонуси.

Масштаб російських втрат і недостатній рівень заміщення дедалі більше ускладнюють підтримку поточної стратегії повільного поступу в Україні, за словами анонімного джерела, знайомого із ситуацією. Більше не йде жодних розмов про захоплення Києва та інших міст, оскільки Росія не має людей, сказала ця людина.

Мобілізація у Росії

Російська влада доводить фінансові стимули до крайності, оскільки набір падає. У липні мер Москви Сергій Собянін пообіцяв виплатити 1,9 млн рублів (22 000 доларів) добровольцям, які підпишуть військові контракти, на додаток до 600 тисяч рублів, які вже виплачуються щорічно щомісячними платежами.

Загалом, за словами мера, за умови виживання новобранці мали заробити 5,2 млн. рублів за перший рік, що приблизно втричі перевищує середню річну зарплату в столиці минулого року.

Путін також дав вказівку уряду подвоїти федеральну премію новобранцям до 400 тисяч рублів до кінця року і закликав регіональну владу виплатити таку саму суму.

"Путіну потрібно близько 500 тисяч людей протягом наступних 12 місяців, щоб компенсувати спад і ротацію своїх військ, розгорнутих в Україні. Поточна стратегія набору в Росії, яка заснована на виплаті добровольцям зарплат вище за ринкові, буде неадекватною для досягнення цієї мети. Натомість уряд, швидше за все, переключить свою увагу на призовників", - сказав економіст Bloomberg Economics Russia Алекс Ісаков

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Нагадаємо, що у CNN розкрили, для чого ЗСУ прорвались під Курськом. Військове керівництво України могло ризикнути вторгненням до Курської області РФ із метою поліпшити позиції на полі бою перед можливими переговорами про закінчення війни.

Втрати РФ під Курськом можуть створити кризу в Кремлі. Оскільки Росія сильно залежить від терміновиків, які охороняють кордон з Україною, українська операція на території Курської області створює серйозні проблеми для Кремля.

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