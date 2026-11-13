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Морози до -5 градусів і тумани: коли погода в Україні різко зміниться

Марія Николишин
13 листопада 2026, 15:00
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Синоптик наголосив, що на зміну дощам і поривчастому вітру прийде спокійна погода.
Морози до -5 градусів і тумани: коли погода в Україні різко зміниться
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на вихідних
  • Де температура впаде до -5 градусів

Погода в Україні на вихідних, 14 та 15 листопада, матиме мінливий характер. Очікуються температурні коливання та короткочасні дощі. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, упродовж найближчих двох діб погодні умови в країні зазнаватимуть доволі швидких змін. Відбудеться зміна синоптичної ситуації з циклонічної на антициклональну, що проявиться у стабілізації та покращенні погоди у неділю.

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"На зміну дощам і поривчастому вітру прийде спокійна погода на тлі малохмарного неба, слабкого вітру та підвищеного атмосферного тиску. Водночас очікується незначне похолодання до невеликих морозів у нічний час. Місцями також можливий слабкий туман, переважно в ранкові години та нічні години", - підкреслив він.

Морози до -5 градусів і тумани: коли погода в Україні різко зміниться
Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 14 листопада

У суботу в західних регіонах України очікується погода без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +1…+6 градусів.

У північних областях вночі місцями пройде короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1…+4 градуси, вдень становитиме +2…+7 градусів.

У центральній частині країни вночі пройде невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура повітря вночі очікується на рівні +2…+7 градусів, вдень +3…+8 градусів.

У південних регіонах України вночі та вранці пройдуть дощі, вдень без істотних опадів. У Криму та на узбережжі Азовського моря протягом доби очікуються значні опади, місцями з грозою. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 градусів, вдень +6…+11 градусів.

У східній частині країни вночі пройде короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, в денні години знизиться до +4…+9 градусів.

Морози до -5 градусів і тумани: коли погода в Україні різко зміниться
Погода в Україні 14 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 15 листопада

У неділю в західних областях під впливом антициклону пануватиме стійка малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 градусів, вдень +3…+8 градусів.

У північних областях прогнозується стійка погода без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4…+1 градус, вдень становитиме +3…+8 градусів.

У центральних регіонах України переважатиме малохмарна та суха погода без опадів. Температура повітря вночі очікується на рівні -3…+2 градуси, вдень +4…+9 градусів.

У південних регіонах України переважатиме тепла та сонячна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +5…+10 градусів.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень коливатиметься в межах +2…+7 градусів.

Морози до -5 градусів і тумани: коли погода в Україні різко зміниться
Погода в Україні 15 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що у п’ятницю, 13 листопада, через діяльність атмосферних фронтів в Україні переважатиме волога погода з дощами, на заході - з мокрим снігом.

Синоптик Віталій Постригань заявляв, що холодний атмосферний фронт уже в ніч на суботу, 14 листопада, перетне Україну й обірве короткочасне потепління. Його прихід супроводжуватимуть невеликі дощі та зниження температури.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше прогнозував, що до 15 листопада температура повітря в цілому буде вищою за середні багаторічні показники, але особливо тепло буде на півдні та південному сході України, куди будуть надходити повітряні маси із Середземномор'я та Туреччини.

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