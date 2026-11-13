Зеленський провів нараду після атак: обговорили Starshield та ППО

Президент доручив МЗС та Міноборони домогтися роз’яснень від Держдепу, Пентагону та SpaceX, адже чітких пояснень Україна досі не отримала.

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Зеленський провів нараду щодо наслідків атак / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Головне із заяви:

Обмеження швидкості Starshield у 161 км/год зберігається вздовж фронту

Обмеження заважає застосовувати перехоплювачі проти реактивних шахедів

МЗС та Міноборони мають домогтися відповіді від США та SpaceX

Обмеження швидкості для українських сил у системі Starshield на рівні 161 км/год досі діє вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Через це, зокрема, неможливо застосовувати дрони-перехоплювачі проти реактивних шахедів, якими країна-агресор атакує Україну.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками селекторної наради щодо ситуації в регіонах після російських атак.

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За словами глави держави, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ доповіли про контакти з американською стороною, однак чітких пояснень Україна так і не отримала.

"На жаль, уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості для наших сил на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину), що унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти реактивних „шахідів". Чітких пояснень досі немає", - написав Зеленський.

Президент доручив МЗС та міністру оборони активніше контактувати з Держдепом, Пентагоном та компанією SpaceX, щоб отримати роз’яснення та виправити ситуацію.

Раніше, за даними Militarnyi, Зеленський пояснював, що зв’язок із дроном втрачається приблизно через дві хвилини після перевищення швидкості 161 км/год.

Темпи відновлювальних робіт занадто повільні

На нараді також заслухали доповіді про наслідки ударів по Сумській та Київській областях і про хід відновлювальних робіт у низці міст. Глава держави залишився незадоволений швидкістю робіт і вказав на проблеми з інформуванням з боку місцевої влади.

"Темпи відновлювальних робіт занадто повільні, і, на жаль, у кількох містах інформація з місць була недостовірною. Ми визначили, як це виправити", - підкреслив президент.

Міністерству енергетики разом із Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах громад доручено підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами та громадами, щоб прискорити відновлення. Окремо з прем’єр-міністром обговорили відновлення будівель Інституту травматології та ортопедії в Києві, які пошкодив російський шахід.

Які ще доручення дав президент

Командувачу Повітряних сил, прем’єр-міністру та міністру аграрної політики доручено забезпечити засобами ППО та налагодити роботу мобільних вогневих груп для захисту певних об’єктів аграрної промисловості. Крім того, міністр енергетики доповів про захист трансформаторів та іншого обладнання енергосистеми.

"Зараз готуємо нові оборонні пакети для України", - додав Зеленський.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому обмеження Starshield небезпечне для ППО

Експерт з військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у коментарі, який навело видання dev.ua, звернув увагу, що обмеження впливає не лише на дрони.

"Обмеження швидкості Starshield вплинуло на важливий канал передачі інформації на бойові вертольоти", - зазначив він.

За словами Бескрестнова, проблема полягає в тому, що авіація фізично не вкладається у встановлений ліміт, а саме вертольоти виконують значну частину завдань щодо повітряних цілей.

"Вертольоти літають швидше за 160 км/год. Значну частину звичайних „Шахедів" збивають наші вертольоти", - пояснив експерт.

Обмеження Starlink для України - новини

Як повідомляв Главред, обмеження Starlink для українських збройних сил почали діяти 14 жовтня 2026 року. За даними WSJ, рішення обмежити Starlink для України особисто ухвалив Ілон Маск. Зв’язок, за інформацією видання, зникав під час руху зі швидкістю приблизно від 72 до 161 кілометра на годину.

Сам Маск стверджував, що використання комерційного Starlink для ударних безпілотників ніколи не дозволялося. Мільярдер заявив про закриття "лазівки" Starlink для ЗСУ, а адміністрація Трампа заперечувала свою причетність до цього рішення. Міністр оборони Євген Хмара тоді повідомляв, що перебоїв зі зв’язком немає.

На початку листопада в соцмережах обговорювали можливе відновлення роботи Starlink і Starshield для України. Маск поширив повідомлення про рішення SpaceX надати Україні Starlink, однак сам його ніяк не прокоментував. Як випливає із заяви Зеленського від 13 листопада, обмеження швидкості на фронті поки що зберігається.

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