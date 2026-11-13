'Жодних сюрпризів': Мерц висунув Трампу вимогу перед зустріччю з Путіним

Частина європейських лідерів побоюється, що переговори Трампа і Путіна в Китаї повторять сценарій саміту на Алясці.

https://glavred.net/politics/nikakih-syurprizov-merc-vydvinul-trampu-trebovanie-pered-vstrechey-s-putinym-10811891.html Посилання скопійоване

Мерц звернувся до Трампа через майбутню зустріч із Путіним / колаж: Главред, фото: УНІАН, whitehouse.gov

Коротко:

Мерц закликав Трампа не робити сюрпризів у переговорах з Путіним

У ЄС бояться повторення "Анкориджа"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа не робити "жодних сюрпризів" щодо України під час запланованих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї. Про це він заявив на полях зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, повідомляє Sky News.

За його словами, деякі учасники зустрічі побоюються, що майбутні переговори можуть перетворитися на "другий Анкоридж".

відео дня

Він також закликав Білий дім не робити "сюрпризів" під час переговорів із Росією та продовжувати координувати дії з Європою й Україною.

"Тому я хочу чітко передати наше послання Сполученим Штатам: будь ласка, жодних сюрпризів. Продовжуйте діяти разом із командою Європи та командою України", - наголосив Мерц.

Чому Трамп йде назустріч Путіну

Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур говорив, що Дональд Трамп, незважаючи на очевидні репутаційні ризики, демонструє готовність йти назустріч Кремлю.

За його словами, причиною можуть бути не лише політичні розрахунки американського президента, а й його зацікавленість у майбутніх економічних відносинах із Росією.

Зокрема, російська сторона могла запропонувати американському лідеру участь у перспективних спільних проєктах, поставивши це в залежність від підтримки російських вимог щодо України та європейської безпеки.

"Для Трампа, його оточення та бізнесменів, його клану, Росія - це як Ельдорадо", - підкреслив він.

Трамп і війна в Україні / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, видання BILD писало, що Росія вимагає не лише весь Донбас, а й виходу Фінляндії з НАТО, відмови Альянсу від військових баз у країнах Балтії та федералізації Молдови. Такі умови щодо так званого "нового європейського порядку безпеки" російські представники висунули під час неофіційних переговорів про припинення війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський говорив, що наступний раунд мирних переговорів відбудеться вже за участю Європи. Він також дав зрозуміти, що пауз у переговорному процесі не передбачається.

Європейські країни так і не визначилися, хто представлятиме їхні інтереси на переговорах про завершення війни Росії проти України. Питання про єдиного посланця обговорюють лідери 27 країн ЄС на саміті в Дубліні, однак консенсусу щодо кандидатури поки немає.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред