Українська ППО може зіткнутися з проблемами через Starlink: Федоренко розкрив деталі

Повільні ударні дрони довше залишаються в зоні досяжності російської ППО, попередив командир 429-ї бригади Юрій Федоренко.

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Федоренко пояснив, якими загрозами для української ППО може стати обмеження швидкості Starlink / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Коротко:

Обмеження Starlink не дозволяє керувати перехоплювачами в режимі реального часу

Повільні ударні дрони легше збити російською ППО

Київ чекає пояснень від США та SpaceX

Обмеження швидкості супутникового зв’язку не дозволяють керувати реактивними дронами-перехоплювачами в режимі реального часу, а це послаблює протиповітряну оборону України. Такі безпілотники мають летіти зі швидкістю понад 350–420 км/год, тоді як після збоїв у роботі Starshield ліміт становить 160–200 км/год.

Про це заявив командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Київ 24". За його словами, Starlink - це безпрецедентна система супутникового зв’язку, яка забезпечує стабільний сигнал практично в будь-якій точці світу.

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Саме це, пояснив військовий, дозволяє керувати дронами в реальному часі та завдавати точних ударів.

"Якщо ця антена встановлена на безпілотнику, він може рухатися до будь-якої цілі, маневруючи вліво, вправо, вгору, вниз у режимі реального часу завдяки високій пропускній здатності інтернету, а також пілот може бачити відповідне зображення. Це дає можливість завдавати хірургічно точних прицільних ударів із мінімальним ризиком для цивільного населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях", - пояснив Федоренко.

Чому повільний дрон - легка мішень?

Командир пояснив, що чим повільніше летить ударний безпілотник, тим більше часу має російська окупаційна армія, щоб виявити й збити його.

"Наприклад, безпілотник летить зі швидкістю 220 кілометрів на годину, а ми знизили швидкість передачі сигналу до 160. До чого це призводить? Безпілотник рухається з меншою швидкістю, а чим менша швидкість, тим більше часу у противника на його виявлення та нанесення вогневого удару за допомогою своїх засобів протиповітряної оборони", - зазначив командир.

Ще гостріше проблема стоїть для реактивних перехоплювачів, які захищають українське небо від ворожих атак.

"А якщо ми говоримо про критично важливі засоби, необхідні для захисту українського неба, - це реактивні перехоплювачі, тобто безпілотники, які повинні злітати й рухатися зі швидкістю понад 350–420 кілометрів на годину, а у них є обмеження щодо швидкості, наприклад, 160–200 км. І ми не можемо автоматично керувати ними в режимі реального часу, що послаблює нашу протиповітряну оборону", - додав Федоренко.

Що відомо про обмеження Starshield?

12 листопада стало відомо, що Сили оборони вже кілька днів стикаються з обмеженням швидкості військових терміналів супутникового зв’язку Starshield. 13 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що відповіді щодо причин обмежень Starshield і Starlink досі немає.

Глава держави доручив МЗС та міністру оборони активніше контактувати з Державним департаментом США, Пентагоном та компанією SpaceX, щоб отримати роз’яснення та виправити ситуацію.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому обмеження швидкості Starlink заважає ППО України?

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун у коментарі УНІАН припустив, що американці, ймовірно, орієнтувалися на середню швидкість звичайного поршневого "Шахеда".

"Чому обрали саме 100 миль? Складно сказати, про що думали американці. Але, найімовірніше, вони орієнтувалися на якусь умовну середню швидкість звичайного "Шахеда", - зазначив він.

Однак таке обмеження, за словами експерта, насамперед шкодить українським захисникам неба, адже реактивні дрони ворога літають значно швидше.

"Але вони, мабуть, не знають, що реактивні "Шахеди" розвивають швидкість до 1000 кілометрів на годину. І це більше заважає нашій ППО, ніж росіянам нас вбивати", - підкреслив Корсун.

Starlink - новини

Як повідомляв Главред, Україна веде переговори зі SpaceX і Пентагоном щодо скасування обмеження швидкості. Військовий зв'язківець Флеш розповів про переговори зі США та зазначив, що Starshield обриває зв'язок на швидкості понад 160 км/год. Обмеження вдарило насамперед по дронах-перехоплювачах ЗСУ.

Походження обмежень досі викликає питання. Агентство Reuters повідомляло, що наказ обмежити Starshield для ЗСУ надійшов із Білого дому. Офіційних пояснень від американської сторони Україна поки що не отримала.

Реактивні дрони стали одним із головних викликів для української ППО. Кирило Буданов заявляв, що перехоплювачі вже збивають реактивні дрони, однак є проблема. Ця заява пролунала наприкінці вересня.

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