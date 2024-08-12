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Нервово покашлював: Путін на тлі боїв під Курськом розпсихувався через Зеленського

Яна Ставська
12 серпня 2024, 15:41
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Російський диктатор погрожує зривом можливих переговорів з Україною про "мир", яких і так не передбачалося.

Нервово покашлював: Путін на тлі боїв під Курськом розпсихувався через Зеленського
Путін розійшовся на засіданні Радбезу РФ / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російський диктатор Володимир Путін видав нову заяву на тлі триваючих боїв у Курській області. Цього разу нелегітимний "президент" країни-агресорки згадав про мирні переговори, образившись на дії українського глави Володимира Зеленського.

У понеділок, 12 серпня, Путін під час засідання Радбезу в Кремлі звинуватив Захід нібито у підбурюванні України до наступу на російську територію.

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"Судячи з усього, противник за допомогою своїх західних господарів виконує їхню волю, і руками українців Захід із нами воює... Так ось, судячи з усього, противник прагне поліпшити свої переговорні позиції в майбутньому", - раптом видав Путін.

Потім диктатор, нервово покашлюючи і, смикаючи папір, почав психувати, мовляв, Україна знищує російську цивільну інфраструктуру.

"Але про які переговори взагалі може йти мова з людьми, які без розбору завдають ударів по мирних людях, по цивільній інфраструктурі, або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики. Про що з ними взагалі можна говорити?" - почав брехати Путін.

Реакція Путіна на захоплення частини Курської області - дивіться відео:

Нервово покашлював: Путін на тлі боїв під Курськом розпсихувався через Зеленського

Операція в Курській області - останні новини

Як писав Главред, українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь і північ від нього, а тепер їх помітили за 22 км на південний схід від нього, поблизу села Гір'ї, де проходить шлях із Суджі на слободу Біла - райцентр Біловського району Курської області.

При цьому Україна не підтверджувала своєї участі в боях у Курській області.

Раніше Bild зазначало, що несподівана атака на Курську область стала шоком для російського диктатора Володимира Путіна і військового керівництва країни-агресора РФ. Російська армія ще не знайшла "рецепта", який дозволив би зупинити "український наступ".

Захід стверджує, що наступ ЗСУ в Курській області РФ відбувається краще, ніж очікувалося. Це є приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків Leopard 2 для Сил оборони.

На думку преси, метою проведення операції на території Курської області є дестабілізація ситуації в Росії, а не анексія її території. А питання захоплення Курської АЕС безпосередньо залежатиме від розвитку операції в Курську.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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Курськ Володимир Путін Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
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