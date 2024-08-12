Чому РФ не відтягує сили через наступ на Курськ: експерт дав неочікувану відповідь

Аналітик вважає, що російські окупанти не будуть відтягувати свої сили з "гарячих" напрямків.

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Росіяни не будуть відтягувати сили з гарячих напрямків через наступ на Курськ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін із DeepState

Українські військові поки відчули полегшення ситуації на "гарячих" напрямках навіть після початку боїв у Курській області. Росіяни так і не почали відтягувати свої резерви з Покровська, Торецька, Вугледара та Куп'янська для перекидання на територію РФ. Про це заявив співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий, повідомляє Еспресо.

Він переконаний, що українські захисники не відчують полегшення навіть у випадку, якщо росіяни відтягнуть частину сил з Покровська.

"Їх (росіян - Главред) там дуже багато, наскільки багато, що реально не вистачає ресурсів, щоб їх всіх знищувати", - розповів Роман Погорілий. відео дня

При цьому аналітик вважає, що росіяни не відмовляться від цих "гарячих" напрямків і не будуть відтягувати свої сили з них. Погорілий каже, що окупанти не будуть відтягувати свої сили з Покровська та Торецька.

"Сумніваюсь, що вони відмовляться саме від цього напрямку, коли у них є такі колосальні можливості, вони радше відтягнуть з півдня і "заб'ють" на реалізацію зрізання Роботинського виступу. Воно тактично, стратегічно абсолютно ніяк не обгрунтоване, і не дає їм якоїсь переваги. А тому я впевнений, що вони готові звідти витягнути якісь сили, але точно не з Донецька, тобто Покровська і Торецька, бо занадто великі ризики", - додав він.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Операція в Курській області - останні новини за темою

6 серпня Росія поскаржилася на прорив кількома механізованими колонами кордону на ділянці Курської області. Перші бої зустріли російські строковики, тоді як підрозділи "Ахмат", які мали охороняти кордон, були ганебно розбиті.

Путін відреагував на прорив і швидке просування невідомих військ тільки на другу добу. Диктатор країни-агресора звинуватив Україну в "масштабній провокації".

Судячи з опублікованих кадрів, Росія зазнала важких втрат у живій силі та техніці, зокрема в авіації, ще в перший день боїв, а місцеве населення не чинило жодного опору.

Росіяни скаржилися на "скіфську" тактику атакуючих сил, яка полягає у виснаженні сил противника невеликими, але ефективними набігами.

Варто зазначити, що Україна офіційно не підтверджувала своєї участі в боях у Курській області, хоча президент Володимир Зеленський неодноразово зазначав у своїх зверненнях, що Київ переносить війну РФ на територію країни-агресора.

США, Німеччина, Єврокомісія не тільки не засудили удари по Курській області та прорив кордону, а й наголосили, що підтримують Україну в її боротьбі та забезпечуватимуть усім необхідним озброєнням. Водночас доля нового запиту Києва до Вашингтона з проханням дозволити наносити удари по РФ углиб, поки що невідома.

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