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Степан Казанін розповів про новий випуск "Вечірнього Кварталу" та сімейні традиції

Віталій Кірсанов
13 листопада 2026, 15:59
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Артист пояснив, чому практично перестав публікувати дописи в соціальних мережах.
Степан Казанін розповів про новий випуск
Степан Казанін розповів про новий випуск "Вечірнього Кварталу" / колаж: Главред, фото: instagram.com/kazaninstepurik

Актор і телеведучий Степан Казанін в інтерв’ю сайту 1plus1 поділився подробицями нового випуску "Вечірнього Кварталу", розповів про закулісні історії з колегами, сімейні звички та спілкування з синами. Також артист пояснив, чому практично перестав публікувати дописи в соціальних мережах і що допомагає йому зберігати сили в нинішніх обставинах.

Вже 14 листопада о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем’єра нового випуску "Вечірнього Кварталу". У програмі - жарти на актуальні теми, знайомі багатьом життєві ситуації та гумор, який дозволить глядачам хоча б ненадовго відволіктися від повсякденних турбот.

Степан Казанін розповів про новий випуск
Фото: 1+1 Україна

В ексклюзивному інтерв’ю Степан Казанін розповів, якої реакції публіки очікує від майбутнього виступу, згадав кумедні моменти з концертних турів і поділився тим, як гумор став невід’ємною частиною його сімейного життя.

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- Чим новий випуск "Вечірнього Кварталу" відрізнятиметься від попередніх програм? Чого чекати глядачам?

- Сподіваюся, цього разу буде ще веселіше й смішніше. І дуже хочеться, щоб обійшлося без повітряних тривог. Ми завжди чекаємо на реакцію глядачів - власне, заради цього й працюємо. Автори придумують жарти, ми їх репетируємо, а потім із цікавістю спостерігаємо, як усе сприймає зал.

При цьому далеко не завжди те, що подобається особисто мені, викликає таку саму реакцію у публіки. Буває й навпаки: глядачі сміються над жартом, від якого я зовсім не очікував такого ефекту. У цьому й полягає особливе задоволення від нашої роботи.

Степан Казанін розповів про новий випуск
Фото: 1+1 Україна

- Чи є у вас із колегами негласні правила, які допомагають впоратися з ситуацією, якщо під час виступу щось йде не за сценарієм?

- Ми стільки років працюємо разом, що ніяких спеціальних негласних правил уже не потрібно. Просто підтримуємо один одного. Виступ на сцені - це командна робота: треба відчувати партнера, розуміти його реакцію і бути готовим підхопити ситуацію.

За роки спільних виступів траплялося всяке, тому ми вже навчилися швидко орієнтуватися й знаходити вихід навіть із несподіваних ситуацій.

Степан Казанін розповів про новий випуск
Фото: 1+1 Україна

- Чи часто під час зйомок щось відбувається не за сценарієм і в результаті робить програму ще смішнішою?

- Постійно! Зараз, наприклад, це можуть бути повітряні тривоги або перебої з електрикою. Сподіваємося, що цього разу все пройде спокійно, але до різних обставин ми готові. У нас є потужні генератори.

- Чи є кумедна історія з колегами, яку ви досі згадуєте з посмішкою?

- Таких історій вистачить на кілька томів! Особливо багато всього відбувалося під час концертних турів. У нас навіть існувала традиція так званого "зеленого концерту" - останнього виступу в турі. Кожен артист намагався розсмішити інших: хтось вимовляв репліку не за сценарієм, хтось жартував над колегами або з’являвся на сцені в несподіваному костюмі.

Правда, розсмішити вдавалося не всіх. Найлегше було викликати посмішку у нашої Олени, а ось Володимир Олександрович у цьому сенсі - справжня скеля. Хоча іноді й він не витримував. А бувало, що міг так відповісти, що вже ми не знаходили слів.

- Чи переносите ви сценічний гумор у сімейне життя? Хто вдома найчастіше стає об’єктом жартів?

- Звичайно! Усе це тягнеться ще з часів КВН. Ми звикли імпровізувати, підхоплювати репліки одне одного й продовжувати жарт. Вдома відбувається приблизно те саме: хтось щось скаже, інший підхопить - і ось уже всі сміються.

- Яку сімейну традицію ви дотримуєтеся багато років і не хотіли б втратити?

- У нас є звичка сідати на доріжку перед поїздкою. Коли збираємося кудись їхати, обов’язково на кілька хвилин сідаємо. Це наша давня сімейна традиція, якої ми дотримуємося вже багато років.

- Чи навчили вас діти чомусь такому, чого ви самі не розуміли в їхньому віці?

- Постійно! Напевно, для цього й потрібні діти. У мене двоє синів, і кожен на певному етапі знайомив мене з модними словами, музикою та виконавцями, популярними серед молоді. Не все з цього я став би слухати самостійно, але завдяки дітям краще розумієш сучасне покоління.

До того ж деякі нові слова та вирази можна використовувати на сцені, наприклад, коли граєш студента. Мої діти, на щастя, теж мають почуття гумору.

- Ви не надто часто ділитеся моментами свого життя в Instagram. Це свідоме рішення?

- Так. Вважаю, що зараз не час активно щось публікувати. На мій погляд, Instagram має залишатися простором для легкості, гумору та позитиву. Ми намагаємося створювати саме такий настрій, але за нинішніх обставин не дуже хочеться викладати розважальний контент, ніби нічого не відбувається.

Я чекаю на перемогу. Сподіваюся, після неї зможу набагато частіше з’являтися в Instagram та інших соціальних мережах.

- Як, на вашу думку, змінився гумор за останні роки? Над чим українці сьогодні сміються найбільше?

- Гадаю, є теми, які завжди залишаються актуальними. Це сімейні цінності, стосунки з тещею, батько, який повертається додому, кумедні історії з дідусем. Над такими ситуаціями люди сміялися раніше, сміються зараз і, впевнений, сміятимуться в майбутньому.

Звісно, обставини змінюються, з’являються нові приводи для жартів, але гумор про повсякденне життя нікуди не зникає.

- Що допомагає вам зберігати сили й не опускати руки за нинішніх обставин?

- Насамперед - наш колектив і взаємна підтримка. Ми не тільки разом працюємо, а й їздимо до військових на передову. Передаємо їм необхідне, зокрема дрони. З нами також приїжджають молоді артисти. Ми виступаємо перед захисниками, спілкуємося з ними, намагаємося подарувати трохи гумору та позитивних емоцій.

Коли бачиш людей, яким справді потрібна така підтримка, розумієш, що повинен продовжувати займатися своєю справою. Ми намагаємося бути поруч із захисниками, допомагати їм і хоча б ненадовго піднімати їм настрій.

Степан Казанін розповів про новий випуск
Фото: instagram.com/kazaninstepurik

- Що сьогодні, на вашу думку, важливо пам’ятати кожному українцю, щоб не втрачати віру в себе, оточуючих і майбутнє?

- Мені здається, практично на кожне запитання я відповідаю, що післязавтра буде перемога. Дуже хочеться вірити, що все буде добре, Україна переможе і ми знову зможемо спокійно жити, працювати та будувати плани. Я дуже чекаю на цей день.

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