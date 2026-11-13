Проти батька: Меган Маркл готова допомагати поліції

Коротко:
- Що розповіло джерело про хворобу
- Яку заяву зробила Меган
Герцогиня Сассекська Меган Маркл важко переживає скандал навколо свого батька Томаса Маркла-старшого, якого заарештували в США за звинуваченням у зберіганні матеріалів про сексуальне насильство над дітьми.
Герцогиня Сассекська має намір співпрацювати з правоохоронними органами і, якщо буде потрібно, допомогти слідству з’ясувати обставини справи.
Як повідомляє Page Six з посиланням на джерела, зараз Меган особливо потребує підтримки близьких. Головною опорою для неї стала мати Дорія Рагланд. Жінки часто спілкуються і намагаються проводити більше часу разом. За словами інсайдерів, Дорія вже допомагала федеральним слідчим ідентифікувати Томаса на фотографіях, які вивчаються в рамках розслідування.
Сама Меган також готова надати поліції необхідне сприяння. "Безумовно, вона буде готова допомогти. Вона дуже цього хоче", - повідомило джерело виданню.
82-річний Томас Маркл був заарештований 6 листопада у Флориді. Йому висунули федеральне звинувачення у зберіганні дитячої порнографії. За версією слідства, під час обшуків двох складських приміщень у Каліфорнії правоохоронці виявили близько 78 предметів, серед яких були фотоматеріали та плівки з імовірно забороненими зображеннями.
Сам Томас раніше відкидав звинувачення, називаючи їх брехнею. На першому судовому засіданні він не визнав свою провину, а питання про вину має вирішити суд.
Ситуація ускладнилася після того, як чоловік, який перебував під домашнім арештом з електронним браслетом, імовірно зняв і пошкодив пристрій стеження. Після цього суд скасував його звільнення та постановив залишити його під вартою до подальшого розгляду справи.
Стосунки Меган з батьком залишаються напруженими з 2018 року, коли вона вийшла заміж за принца Гаррі. Томас не був присутній на весіллі доньки, а згодом вони практично припинили спілкування. Герцогиня раніше пояснювала, що не хотіла допускати контактів батька зі своїми дітьми, оскільки прагнула захистити їх.
Ще в жовтні Меган публічно заявила, що глибоко вражена повідомленнями про розслідування щодо батька. Вона також розповіла, що дізналася про тривожні звинувачення проти нього ще у 2018 році, коли відповідний лист було передано британській поліції, а згодом про це стало відомо їй.
"Мої думки з дітьми, які могли постраждати", - йшлося в її заяві.
Незважаючи на сімейну драму, Меган і Гаррі продовжують займатися питаннями захисту дітей в інтернеті. Найближчим часом подружжя має виступити на заході в Європейському парламенті, присвяченому безпеці неповнолітніх у цифровому середовищі.
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Про особу: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).
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