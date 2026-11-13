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Проти батька: Меган Маркл готова допомагати поліції

Олена Кюпелі
13 листопада 2026, 17:16
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Меган Маркл готова говорити про свого батька, якого підозрюють у педофілії.
Меган Маркл, Томас Маркл
Меган Маркл та її батько Томас Маркл / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, скріншот 7News Spotlight

Коротко:

  • Що розповіло джерело про хворобу
  • Яку заяву зробила Меган

Герцогиня Сассекська Меган Маркл важко переживає скандал навколо свого батька Томаса Маркла-старшого, якого заарештували в США за звинуваченням у зберіганні матеріалів про сексуальне насильство над дітьми.

Герцогиня Сассекська має намір співпрацювати з правоохоронними органами і, якщо буде потрібно, допомогти слідству з’ясувати обставини справи.

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Як повідомляє Page Six з посиланням на джерела, зараз Меган особливо потребує підтримки близьких. Головною опорою для неї стала мати Дорія Рагланд. Жінки часто спілкуються і намагаються проводити більше часу разом. За словами інсайдерів, Дорія вже допомагала федеральним слідчим ідентифікувати Томаса на фотографіях, які вивчаються в рамках розслідування.

Сама Меган також готова надати поліції необхідне сприяння. "Безумовно, вона буде готова допомогти. Вона дуже цього хоче", - повідомило джерело виданню.

Томас Маркл
Томас Маркл / Скріншот 7News Spotlight

82-річний Томас Маркл був заарештований 6 листопада у Флориді. Йому висунули федеральне звинувачення у зберіганні дитячої порнографії. За версією слідства, під час обшуків двох складських приміщень у Каліфорнії правоохоронці виявили близько 78 предметів, серед яких були фотоматеріали та плівки з імовірно забороненими зображеннями.

Сам Томас раніше відкидав звинувачення, називаючи їх брехнею. На першому судовому засіданні він не визнав свою провину, а питання про вину має вирішити суд.

Ситуація ускладнилася після того, як чоловік, який перебував під домашнім арештом з електронним браслетом, імовірно зняв і пошкодив пристрій стеження. Після цього суд скасував його звільнення та постановив залишити його під вартою до подальшого розгляду справи.

Стосунки Меган з батьком залишаються напруженими з 2018 року, коли вона вийшла заміж за принца Гаррі. Томас не був присутній на весіллі доньки, а згодом вони практично припинили спілкування. Герцогиня раніше пояснювала, що не хотіла допускати контактів батька зі своїми дітьми, оскільки прагнула захистити їх.

Принц Гаррі, Меган Маркл
Меган Маркл переживає сімейну драму / фото: instagram.com, sussexroyal

Ще в жовтні Меган публічно заявила, що глибоко вражена повідомленнями про розслідування щодо батька. Вона також розповіла, що дізналася про тривожні звинувачення проти нього ще у 2018 році, коли відповідний лист було передано британській поліції, а згодом про це стало відомо їй.

"Мої думки з дітьми, які могли постраждати", - йшлося в її заяві.

Незважаючи на сімейну драму, Меган і Гаррі продовжують займатися питаннями захисту дітей в інтернеті. Найближчим часом подружжя має виступити на заході в Європейському парламенті, присвяченому безпеці неповнолітніх у цифровому середовищі.

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Про особу: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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