"Двоє вже дзвонили": Melovin назвав вартість свого виступу на корпоративах

Напередодні новорічних свят у українських виконавців традиційно з’являється більше роботи.

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Melovin повідомив вартість виступу на корпоративах / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Коротко:

Melovin вже отримує пропозиції від потенційних замовників

Вартість виступу артиста становить 12-13 тисяч

Український співак Melovin назвав суму, за яку готовий виступити на корпоративному заході. Крім того, артист розповів про своє нове захоплення, яке вже приносить йому додатковий заробіток.

Напередодні новорічних свят у українських виконавців традиційно з’являється більше роботи. У цей час попит на виступи зірок помітно зростає, а самі артисти можуть розраховувати на солідні гонорари. Melovin в ефірі проєкту "Ранок у великому місті" розповів, що вже отримує пропозиції від потенційних замовників, однак поки що жоден виступ остаточно не узгоджено.

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За словами співака, вартість його виступу становить 12-13 тисяч. Конкретну валюту він не уточнив, однак, ймовірно, йдеться про долари.

"Двоє замовників уже дзвонили, але поки що ми не підтвердили. Тому дзвоніть і пропонуйте ціни побільше. Нічого я не знижую. Як коштував 12-13 тисяч, так і коштую", - заявив артист.

Окрім музичної кар'єри, Melovin освоює ще один творчий напрям - живопис. Співак малює картини та продає деякі зі своїх робіт. Ціни на полотна починаються від 1,5 тисячі доларів. Артист пояснив, що оцінює свою творчість саме в таку суму, а також зізнався, що наразі створив близько десяти картин. При цьому далеко не всі з них він готовий виставляти на продаж.

"Я себе не оцінюю в тисячу гривень. Картин десь 10 штук. Деякі я не продаю, не виставив, бо хочу залишити їх собі", - поділився Melovin.

MELOVIN / інфографіка: Главред

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Про особу: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім’я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997 р., Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" у Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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