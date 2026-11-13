Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

ЗСУ масовано вдарили ракетами "Нептун" по РФ: що відомо про наслідки атаки

Юрій Берендій
13 листопада 2026, 14:34
google news Підпишіться
на нас в Google
Під ударом опинився весь цикл: від випуску ударних дронів до їх зберігання і ремонту для фронту.
ЗСУ масовано вдарили ракетами
Масований удар ракетами "Нептун" по Росії - що відомо про наслідки атаки / Колаж: Главред, фото: ВМСУ, скріншот з відео

Ключові факти:

  • "Нептуни" вдарили по трьох дронових об'єктах у Ростові-на-Дону
  • Під ударом виробництво, склад і сервіс ударних дронів РФ
  • Серед цілей - сервіс виробника FPV-дронів "Велес"

Українські військові завдали ракетного удару ракетами "Нептун" по трьох об'єктах російської інфраструктури безпілотників у Ростові-на-Дону. У ніч на 13 листопада під ураження потрапили підприємство з виробництва ударних БпЛА, місце їхнього зберігання та сервісний центр. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Під удари потрапили виробництво ударних БпЛА тактичного рівня ТОВ "Іонос" і місце зберігання безпілотників цього ж підприємства. Ще однією ціллю став сервісний центр БпЛА ТОВ "Аеро-Хіт", де, за даними Генштабу, армія РФ ремонтує й обслуговує дрони для фронту.

відео дня

"Аеро-Хіт" - російський виробник ударних і розвідувальних FPV-дронів "Велес". Виробництво компанії розташоване в Хабаровську, а в Ростові-на-Дону працює її сервісний центр.

У Генштабі пояснили, що "Нептуни" одночасно вдарили по виробництву, складу й ремонту безпілотників, тобто по всьому ланцюжку їх постачання на фронт. Це, за оцінкою військових, позначиться на кількості російських атак.

"Частина дронів не буде виготовлена, частина згоріла на складі, а пошкоджені безпілотники ще довго не повернуться на фронт. Менше російських дронів - менше атак на наших воїнів і цивільних людей", - наголосили в Генштабі.

Військові також нагадали, що Сили оборони, реалізуючи право на самооборону за статтею 51 Статуту ООН, і надалі системно б'ють по воєнно-економічному потенціалу противника. Мета - змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Крилата ракета Нептун
Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Чи змінять удари вглиб Росії хід війни

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду зазначив, що на російський терор Україна має відповідати ударами по території ворога.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії", - наголосив він.

Говорячи про розвиток далекобійних можливостей, комбат звернув увагу на темп, з яким Сили оборони нарощують дальність ударів.

"Ми швидко розвиваємося у сфері БПЛА та нарощуємо удари вглиб: в новинах можна побачити, як Сили оборони кожні 2-3 тижні перевершують рекорди щодо далекобійності", - пояснив "Лука".

За його прогнозом, згодом до безпілотників долучаться й українські ракети, що дасть змогу завдавати комбінованих ударів.

"Якщо продовжимо працювати у такому темпі, до безпілотників доєднаються й нові вітчизняні ракети. І тоді ми зможемо запропонувати росіянам комбіновані удари у відповідь", - зазначив військовий.

Водночас він підкреслив принципову різницю між цілями сторін.

"Причому на відміну від противника, який тероризує цивільне населення, ми б'ємо по об'єктах інфраструктури та вибиваємо логістику", - підсумував комбат.

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, "Нептуни" вже били по російських оборонних підприємствах на початку листопада. У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові комплекси ВМС ЗСУ, уразили завод "Протон-Електротекс" в Орлі, який випускає компоненти для "Іскандерів". Продукція підприємства використовується, зокрема, в ракетах "Іскандер-М" і зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1".

Сили оборони також системно б'ють по російській дроновій інфраструктурі. 8 листопада Генштаб повідомив, що за добу уражено чотири пункти управління безпілотниками, зокрема підрозділ "Рубікону" в тимчасово окупованому Бердянську. У Генштабі тоді наголосили, що кожен виведений з ладу пункт управління означає менше російських дронів над українськими позиціями.

Під удари потрапляє й військово-морська інфраструктура країни-агресорки. У ніч на 11 листопада СБУ під час атаки на порт Усть-Луга уразила малий ракетний корабель "Наро-Фомінськ" проєкту "Буян-М". Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Ростов-на-Дону дрони Генштаб ЗСУ ВМС ЗСУ Нептун Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Жодних сюрпризів": Мерц висунув Трампу вимогу перед зустріччю з Путіним

"Жодних сюрпризів": Мерц висунув Трампу вимогу перед зустріччю з Путіним

16:48Політика
Євро та злотий просіли, долар пішов угору: новий курс валют на 16 листопада

Євро та злотий просіли, долар пішов угору: новий курс валют на 16 листопада

16:05Економіка
Морози до -5 градусів і тумани: коли погода в Україні різко зміниться

Морози до -5 градусів і тумани: коли погода в Україні різко зміниться

15:00Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Як швидко позбутися пенька без лопати та техніки: садівники розкрили простий трюк

Як швидко позбутися пенька без лопати та техніки: садівники розкрили простий трюк

Як швидко очистити конфорки газової плити від жиру: простий японський метод

Як швидко очистити конфорки газової плити від жиру: простий японський метод

Волоські горіхи псуються через одну помилку: як зберегти врожай до наступного року

Волоські горіхи псуються через одну помилку: як зберегти врожай до наступного року

Як перетворити звичайну яєчну шкаралупу на "біле золото" для саду

Як перетворити звичайну яєчну шкаралупу на "біле золото" для саду

Справжній скарб для дому: що можна зробити з горіхової шкаралупи

Справжній скарб для дому: що можна зробити з горіхової шкаралупи

Останні новини

17:00

Московська церква більше не зможе проводити богослужіння у двох храмах Лаври

16:55

Гороскоп Таро на сьогодні, 13 листопада: Ракам — уникати певних тем, Терезам — не відкладати

16:48

"Жодних сюрпризів": Мерц висунув Трампу вимогу перед зустріччю з Путіним

16:37

Піар НАБУ б'є по іміджу України на переговорах із США та допомагає Путіну — Гайдай

16:30

"Двоє вже дзвонили": Melovin назвав вартість свого виступу на корпоративах

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
16:24

Смородина віддячить великим урожаєм: що потрібно зробити з кущами в листопадіВідео

16:18

Таємниці "Лісового двору": що відбувається в ДП "Ліси України"

16:05

Євро та злотий просіли, долар пішов угору: новий курс валют на 16 листопада

15:59

Степан Казанін розповів про новий випуск "Вечірнього Кварталу" та сімейні традиції

Реклама
15:32

Чому коти труться головою об руки господарів: відповідь здивує багатьохВідео

15:31

Оприлюднено список голлівудських акторів із найвищими гонорарами за серіали

15:00

Морози до -5 градусів і тумани: коли погода в Україні різко зміниться

15:00

Зеленський провів нараду після атак: обговорили Starshield та ППО

14:56

Терехов запропонував зараховувати рік роботи у прифронтових громадах за два роки стажу: Законопроєкт уже в Раді

14:55

Одна ложка на кожне яйце: простий трюк робить яєчню надзвичайно пишною і кремовою

14:53

Зірка "Танців з зірками" на "Голосі країни-14", відверта сповідь акторки та сльози Могилевської: подробиці 4 випуску сліпих прослуховувань

14:39

Популярна британська актриса втратила 27-річну доньку

14:34

ЗСУ масовано вдарили ракетами "Нептун" по РФ: що відомо про наслідки атаки

14:28

Квіти з'являться до свят: чим підживити різдвяник для пишного цвітінняВідео

14:11

Плодові дерева віддячать щедрим урожаєм: що варто внести в ґрунт у листопаді

Реклама
14:00

Нові правила мобілізації та покарання за СЗЧ: Корецький анонсував зміни

13:59

Україна посилює позиції на переговорах: командувач ДШВ назвав козир

13:22

Реформа ТЦК в Україні: що насправді планують змінити в роботі військкоматів

13:20

РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі: спалахнули квартири, постраждали дітиФото

13:10

Кури перестали нестися восени: у чому причина і що робити господареві

13:06

Масштабна екранізація Гомера від Крістофера Нолана: фільм "Одіссея" вийде на Київстар ТБ 18 листопада

13:04

П'ятниця 13-те — день великої удачі: маловідомий ритуал здійснить будь-яке бажання

12:59

Волоські горіхи псуються через одну помилку: як зберегти врожай до наступного року

12:51

Кремль хоче не лише Донбас: які вимоги виставила РФ на переговорах

12:44

Українцям можуть дозволити не платити за комуналку: у Кабміні назвали умову

12:21

Підлога блищатиме без дорогих засобів: який продукт з холодильника додати у воду

12:13

Адаптивний волейбол став частиною реабілітації ветеранів у Києві за підтримки благодійного фонду BTN Foundation

12:04

Дерев’яний стіл просто блищатиме: як легко прибрати білі плями від склянокВідео

12:00

"Мене завтра вб’ють": Кіркоров намагається заощадити гроші, щоб залишити їх дітям

11:55

Що сказати другу, який втратив близьку людину і чого робити категорично не можна

11:43

Ігор Кондратюк запропонував відродити традицію "Караоке на майдані": "Вийде у фінал — даєш йому 50 гривень"

11:43

На Україну суне холодний фронт з Балтики: синоптик назвав дати нічних заморозків

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 14 листопада: Собакам — потяг, Бикам — ревнощі

11:32

Галкін показав неймовірно гарного сина: що йому написали

11:24

У Москві підірвали авто колишнього прессекретаря Азарова - що відомо

Реклама
11:24

Кошта, Каллас чи Стубб: у ЄС сперечаються, хто поїде на мирні переговори

10:55

Путін змінив тактику, але не цілі: на що Кремль робить ставку у війні проти України

10:54

Бензин по 80 гривень і дешевше: коли на АЗС можуть з'явитися нові ціни

10:51

НАБУ і САП звикли до комфортних умов і гарантованих зарплат замість результативної боротьби з корупцією, — Саакян

10:47

РФ атакувала інститут травматології в Києві: що залишилось від медзакладуФото

10:24

Чи можна дарувати чужі подарунки та що робити, якщо ви нічого не купили

10:17

Опалювати весь будинок чи лише одну кімнату: що вигідніше для гаманцяВідео

09:54

Без Резерв+ та довідок ТЦК: які країни приймають українців після посилення правил у ЄС

09:46

РФ малює "нові кордони": в ISW назвали області, які хоче забрати Путін

09:28

Україна вимагає пояснень через нові обмеження Starshield: зриваються місії проти дронів

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти