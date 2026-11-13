ЗСУ масовано вдарили ракетами "Нептун" по РФ: що відомо про наслідки атаки

Під ударом опинився весь цикл: від випуску ударних дронів до їх зберігання і ремонту для фронту.

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Масований удар ракетами "Нептун" по Росії - що відомо про наслідки атаки / Колаж: Главред, фото: ВМСУ, скріншот з відео

Ключові факти:

"Нептуни" вдарили по трьох дронових об'єктах у Ростові-на-Дону

Під ударом виробництво, склад і сервіс ударних дронів РФ

Серед цілей - сервіс виробника FPV-дронів "Велес"

Українські військові завдали ракетного удару ракетами "Нептун" по трьох об'єктах російської інфраструктури безпілотників у Ростові-на-Дону. У ніч на 13 листопада під ураження потрапили підприємство з виробництва ударних БпЛА, місце їхнього зберігання та сервісний центр. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Під удари потрапили виробництво ударних БпЛА тактичного рівня ТОВ "Іонос" і місце зберігання безпілотників цього ж підприємства. Ще однією ціллю став сервісний центр БпЛА ТОВ "Аеро-Хіт", де, за даними Генштабу, армія РФ ремонтує й обслуговує дрони для фронту.

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"Аеро-Хіт" - російський виробник ударних і розвідувальних FPV-дронів "Велес". Виробництво компанії розташоване в Хабаровську, а в Ростові-на-Дону працює її сервісний центр.

У Генштабі пояснили, що "Нептуни" одночасно вдарили по виробництву, складу й ремонту безпілотників, тобто по всьому ланцюжку їх постачання на фронт. Це, за оцінкою військових, позначиться на кількості російських атак.

"Частина дронів не буде виготовлена, частина згоріла на складі, а пошкоджені безпілотники ще довго не повернуться на фронт. Менше російських дронів - менше атак на наших воїнів і цивільних людей", - наголосили в Генштабі.

Військові також нагадали, що Сили оборони, реалізуючи право на самооборону за статтею 51 Статуту ООН, і надалі системно б'ють по воєнно-економічному потенціалу противника. Мета - змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Чи змінять удари вглиб Росії хід війни

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду зазначив, що на російський терор Україна має відповідати ударами по території ворога.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії", - наголосив він.

Говорячи про розвиток далекобійних можливостей, комбат звернув увагу на темп, з яким Сили оборони нарощують дальність ударів.

"Ми швидко розвиваємося у сфері БПЛА та нарощуємо удари вглиб: в новинах можна побачити, як Сили оборони кожні 2-3 тижні перевершують рекорди щодо далекобійності", - пояснив "Лука".

За його прогнозом, згодом до безпілотників долучаться й українські ракети, що дасть змогу завдавати комбінованих ударів.

"Якщо продовжимо працювати у такому темпі, до безпілотників доєднаються й нові вітчизняні ракети. І тоді ми зможемо запропонувати росіянам комбіновані удари у відповідь", - зазначив військовий.

Водночас він підкреслив принципову різницю між цілями сторін.

"Причому на відміну від противника, який тероризує цивільне населення, ми б'ємо по об'єктах інфраструктури та вибиваємо логістику", - підсумував комбат.

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, "Нептуни" вже били по російських оборонних підприємствах на початку листопада. У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові комплекси ВМС ЗСУ, уразили завод "Протон-Електротекс" в Орлі, який випускає компоненти для "Іскандерів". Продукція підприємства використовується, зокрема, в ракетах "Іскандер-М" і зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1".

Сили оборони також системно б'ють по російській дроновій інфраструктурі. 8 листопада Генштаб повідомив, що за добу уражено чотири пункти управління безпілотниками, зокрема підрозділ "Рубікону" в тимчасово окупованому Бердянську. У Генштабі тоді наголосили, що кожен виведений з ладу пункт управління означає менше російських дронів над українськими позиціями.

Під удари потрапляє й військово-морська інфраструктура країни-агресорки. У ніч на 11 листопада СБУ під час атаки на порт Усть-Луга уразила малий ракетний корабель "Наро-Фомінськ" проєкту "Буян-М". Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".

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