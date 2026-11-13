Популярна британська актриса втратила 27-річну доньку

Молода жінка багато вчилася та цікавилася журналістикою.

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Померла дочка британської актриси / Фото: Вікіпедія, Instagram/lisaajaynemaxwell

Коротко:

Чим займалася молода жінка

Що відомо про її смерть

У Нью-Йорку померла 27-річна Бо Джессап - дочка британської актриси та телеведучої Лізи Максвелл. Дівчина навчалася в Колумбійському університеті та готувалася отримати ступінь магістра журналістики.

Про її смерть повідомила школа журналістики університету, пише Page Six.

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"Школа журналістики Колумбійського університету сумує за втратою Бо Джессап, студентки нашої магістерської програми. Ми висловлюємо найглибші співчуття її родині, друзям та однокурсникам", - йдеться у заяві навчального закладу.

Обставини смерті дівчини та її причина поки що не розкриваються. Родина також поки що не виступила з публічними коментарями.

Дівчина навчалася в Колумбійському університеті / Фото Колумбійського університету

Бо була єдиною дитиною Лізи Максвелл та її чоловіка Пола Джессапа. Актриса відома британським глядачам за серіалом "Закон і порядок" (The Bill), у якому вона сім років виконувала роль Саманти Ніксон. Крім того, Максвелл була учасницею популярного телешоу Loose Women.

Дівчина навчалася в Лондонській школі економіки, а потім отримала ступінь магістра в Кембриджському університеті за спеціальністю, пов’язаною з драматургією та сценічним мистецтвом. У вересні 2026 року вона вступила на магістерську програму Колумбійського університету. Випуск мав відбутися у травні 2027 року.

Бо цікавилася культурною журналістикою та тим, як суспільні інститути, ідентичність і соціальні очікування впливають на життя людей. В інтерв’ю університетському виданню вона розповідала, що інтерес до професії значною мірою сформувався завдяки матері.

"Будучи дочкою телевізійної актриси, я з дитинства розуміла, наскільки реальне життя людей може відрізнятися від історій, які про них розповідають", - пояснювала Джессап.

До вступу до університету дівчина також встигла проявити себе у підприємництві. У 2016 році вона створила онлайн-платформу SpecialName, яка допомагала китайським батькам підбирати англійські імена для дітей. Проєкт набув широкої популярності і, за повідомленнями ЗМІ, допоміг підібрати імена сотням тисяч малюків. Завдяки цій ініціативі Бо навіть виступила на конференції TEDx.

Після закінчення Колумбійського університету вона планувала працювати журналісткою, висвітлювати теми культури та суспільства, а також продовжувати писати для театру.

У вересні мати дівчини з гордістю привітала її зі вступом до престижного американського університету, опублікувавши фотографію нового студентського набору.

Тепер університет опублікував раніше не оприлюднене інтерв’ю з Бо, щоб вшанувати її пам’ять.

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