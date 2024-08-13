У Росії вже заговорили, хто керуватиме Курщиною після перемоги ЗСУ

Опозиційні політики РФ вже заговорили про те, що в майбутньому Курською областю мають керувати росіяни, але ті, які будуть відібрані Україною.

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У РФ заговорили про нове керівництво Курської області / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Опозиційний російський політик та колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що після "звільнення" Курської області неї керувати повинні люди із числа громадян Росії, але вони повинні бути відібраними Україною. Про це колишній депутат розповів в інтерв'ю NV.

Також політик повідомив, що поки проходить так звана Курська операція, функції поліції у регіоні може виконувати Легіон "Свобода Росії", адже необхідно забезпечити зв'язок між військовими та місцевим населенням.

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Пономарьов підкреслив, що новим очільником та керівником на Курщині повинен бути росіянин і навіть місцевий житель, адже потрібно, щоб мешканці регіону відчували до нього довіру.

"Але ці люди повинні бути відібраними Україною, бути перевіреними та лояльними. З'їзд народних депутатів, який є тіньовим російським парламентом, який співпрацює з Легіоном і Україною, може в цьому допомогти. Він вже два роки існує і розробляє російську конституцію, і концепцію перехідного періоду, створить нове виборче законодавство", - анонсував політик.

Він також заявив, що наступним кроком мають бути місцеві вибори, таким чином можна буде закріпити легітимну нову владу у області.

"Це потрібно робити якомога швидше після того, як буде розуміння, що ЗСУ не виходять з цих територій, а будуть їх контролювати й надалі. Якщо таке рішення буде прийнято, то в цей момент потрібно формувати нову владу. А як інакше вони взагалі можуть існувати? Людей треба годувати, незабаром 1 вересня, діти до школи повинні ходити, пенсії потрібно сплачувати", - каже Пономарьов.

Він виступив проти організації так званої Курської народної республіки, адже це стане контрпродуктивним кроком, місцеві жителі не будуть відчувати цю республіку рідною та не захочуть визнавати її.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в курській області - останні новини

Нагадаємо, головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський у доповіді президенту Володимиру Зеленському заявив, що Україна в Курській області контролює вже 74 населені пункти та просувається далі.

Раніше повідомлялось західними ЗМІ, що Україна своїми діями в Курській області хоче відтягнути російські війська з Донеччини та з інших ділянок фронту.

Також стало відомо, що російське військове командування вирішило перекинути свої війська із півдня України в Курську область для відбиття атак ЗСУ на території РФ.

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