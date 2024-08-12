ЗСУ зʼявилися у центрі Суджі Курської області: перші відео

Збройні сили поступово оточували російських окупантів у районі міста.

https://glavred.net/ukraine/zsu-z-yavilisya-u-centri-sudzhi-kurskoji-oblasti-pershi-video-10587914.html Посилання скопійоване

ЗСУ вже у Суджі - відео / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Українські військові зʼявилися у російській Суджі Курської області. За словами бійця ЗСУ, який записав відео з центру міста, населений пункт взято під контроль України.

"Отже, облазив я усю Суджу. Де ті (окупанти) там ховаються, я гадки не маю. Знаходимося ми майже в самому центрі. Окупанти валяються мертві. Коротше, для російських пропагандистів, які розказують і ліплять, що "Суджа їхня", - за щічку "беріть" і (ідіть геть, - Главред), - поділився один з українських військових.

Інше відео бійці ЗСУ записали вже в центрі міста.

відео дня

"Центральна площа Суджі", - сказав військовий на камеру.

Як повідомляють військові у телеграм-каналах, місто Суджа перейшло під контроль ЗСУ.

Також є інформація, що російські окупанти намагалися відбити штурм міста, однак зазнали невдачі.

До цього в Мережі ширилися чутки, що ЗСУ звільняли місто, поступово оточуючи російських загарбників.

ЗСУ взяли під контроль Суджу - дивіться відео:

Перехід міста під контроль ЗСУ підтверджує й аналітик німецького таблоїду BILD Юліан Рьопке.

"Українська армія просунулась далі до центрц міста Суджа, і тепер можна візуально підтвердити, що вона всього за 200 метрів на північ від нього. А тепер є остаточне підтвердження того, що центр міста взято Україною", - повідомив аналітик.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Операція у Курській області - головне

Як писав Главред, українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь і північ від нього, а потім їх помітили за 22 км на південний схід від нього, поблизу села Гір'ї, де проходить шлях із Суджі на слободу Біла - райцентр Біловського району Курської області.

У понеділок, 12 серпня, після майже тижневого бою у Курській області, військово-політичне керівництво визнало факт проведення спецоперації у Росії. За даними Головкома, звільнено вже близько тисячі квадратних кілометрів території. DeepState пише про понад 40 звільнених Збройними силами України населених пунктів Курської області.

На думку військового аналітика Олександра Мусієнка, перша мета операції в Курській області - допомогти обороні угруповання ЗСУ на Сході України.

Друге завдання - зменшити ресурси та спроможності Росії вести бойові дії. Третє - деморалізація ворога, тому що в Росії такого не очікували і розуміють, що в них проблеми. А четверте - підняття бойового духу українців і демонстрація західним партнерам наших можливостей, а це вже й політична частина.

Раніше Bild зазначало, що несподівана атака на Курську область стала шоком для російського диктатора Володимира Путіна і військового керівництва країни-агресора РФ. Російська армія ще не знайшла "рецепта", який дозволив би зупинити "український наступ".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред