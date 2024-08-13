ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині: Зеленський розкрив деталі операції

На окремих напрямках українські захисники просунулися від 1 до 3 км і взяли під контроль ділянку площею 40 квадратних кілометрів, розповів Сирський.

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Україна взяла під контроль 74 населені пункти / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Офіс президента, DeepState

Українські захисники взяли під контроль 74 населені пункти у Курській області РФ. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Постійно на зв’язку з Головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється", - розповів глава держави.

За словами Головкома ЗСУ Олександра Сирського, на окремих напрямках українські сили просунулися від 1 до 3 км і взяли під контроль 40 квадратних кілометрів території.

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"Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем", - заявив Сирський.

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