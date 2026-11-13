За даними ЗМІ, гонорари провідних голлівудських акторів сягають 2 млн доларів за один епізод.

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Оприлюднено список голлівудських акторів із найвищими гонорарами за серіали / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/jenniferaniston

Коротко:

Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон отримують близько $2 млн за один епізод

Кеннету Брана заплатили $1,4 млн за кожен епізод у серіалі "Лерд"

Дженніфер Еністон, Кріс Пратт, Різ Уізерспун і Сильвестр Сталлоне опинилися серед найбільш високооплачуваних акторів, які знімаються в телевізійних проєктах. Рейтинг зірок із найбільшими гонорарами опублікувало видання Variety.

За даними видання, гонорари провідних голлівудських акторів сягають $2 млн за один епізод. Стільки заробляли Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон, які виконують головні ролі в серіалі Apple TV+ "Ранкове шоу". Аналогічний гонорар отримували Кріс Пратт за роботу над екшен-трилером Amazon Prime Video "Список смертників" та Сильвестр Сталлоне за зйомки в драмедії Paramount+ "Король Талси".

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Друге місце в рейтингу посів Кеннет Брана, знайомий глядачам за роллю професора Златопуста Локонса у фільмі "Гаррі Поттер і Таємна кімната". За головну роль у майбутньому серіалі Paramount+ "Лерд" (Laird), що розповідає про шотландського землевласника, акторові заплатили 1,4 млн доларів за кожен епізод.

На третьому місці опинилися Гаррісон Форд і Джейсон Сігел, які разом знімалися в серіалі "Терапія". Їхні гонорари становлять $1,3 млн за серію.

Далі у списку розташувалися Келлі Райлі та Коул Хаузер, які отримують по $1,2 млн за епізод серіалу "Ранчо Даттонів", а також Елізабет Мосс із гонораром 1,1 млн доларів за роботу над проєктом "Сяючі".

При цьому мільйон доларів за один епізод - сума, яку також отримують Ніколас Кейдж, Селена Гомес, Джуд Лоу, Роберт Де Ніро, Ендрю Гарфілд, Дженніфер Гарнер, Зендея, Мартін Шорт та Алан Річсон.

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