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До 500 відмовників із Петербурга "запакували" у літак на Курськ: що відбувається

Яна Ставська
13 серпня 2024, 21:03
883
Чоловіків утримували у військовому поселенні під містом, де базується 138-та окрема мотострілецька бригада.
До 500 відмовників із Петербурга 'запакували' у літак на Курськ: що відбувається
Сотні російських відмовників опинилися в літаку на Курськ / Колаж Главреда. Фото: ASTRA

Сотні відмовників із Петербурга насильно відправили на "посилення" підрозділів, що воюють, у Курську область, повідомляє видання ASTRA. У розпорядженні редакції зʼявилися фото і скріншоти повідомлень.

Зазначається, що на Курський напрямок відправили щонайменше 500 осіб - це відмовники, яких утримували у військовому поселенні Кам'янка під Петербургом, де базується 138-та окрема мотострілецька бригада.

Проти частини відмовників уже було відкрито кримінальні справи про залишення військчастини, вони перебували під слідством, ще частина чекала на військову комісію.

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Крім цього, у деяких чоловіків спостерігаються серйозні проблеми з психічним і фізичним здоров'ям.

"Забрали чоловіка з категорією "Д", плюс чоловік у віці під 70 років, який ледве ходить, ще чоловіка без ока...", - цитує ASTRA.

Чоловіків у понеділок увечері, 12 серпня, раптово викликали на шикування, а потім, нічого не пояснюючи, посадили у КАМАЗи і під охороною відвезли на військовий аеродром.

"Першу "партію" - близько 300 осіб - відправили в невідомому напрямку. Друга частина - близько 150 осіб - опинилася до ранку за 7 км від Курська на військовому полігоні", - йдеться у матеріалі журналістів.

Бої в Курській області - Росії критично не вистачає резервів

Західні ЗМІ припускали, що основною метою операції в Курській області буде спроба змусити Росію відтягнути резерви з гарячих напрямків для захисту своєї території. Однак цього поки що не сталося.

Водночас у Генштабі фіксують перекидання деяких підрозділів із Придністровського напрямку.

Полковник СБУ Роман Костенко підкреслив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, які вже воюють, із передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому випадку Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

Наразі, згідно з даними OSINT і українського Генштабу, ЗСУ продовжують досить швидке просування російським регіоном. Деяких військових уже помітили за 20 км від Курської АЕС.

На тлі зростаючих втрат і браку живої сили через раптове відкриття нового фронту, пише Bloomberg, Кремль може оголосити нову мобілізацію.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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