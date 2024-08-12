УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін шокований атакою на Курськ, РФ не може зупинити наступ тисяч військових - Bild

Руслана Заклінська
12 серпня 2024, 13:46оновлено 12 серпня, 14:50
463
Російські війська були змушені терміново викликати підкріплення, але ці заходи наразі не принесли помітного ефекту, пише Bild.
Путін шокований атакою на Курськ, РФ не може зупинити наступ тисяч військових - Bild
Російська армія не може зупинити наступ на Курщині / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, svoboda.org

Несподівана атака на Курську область стала шоком для російського диктатора Володимира Путіна та військового керівництва країни-агресорки РФ. Російська армія ще не знайшла "рецепту", який дозволив би зупинити "український наступ".Про це пише німецьке видання Bild.

Як зазначає видання, Збройні сили України продовжують невпинно тиснути на ворога, використовуючи дрони, ракети та артилерію. Росія була змушена терміново направити підкріплення на Курщину, але ці заходи наразі не принесли помітного ефекту. Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, що просування українських військ може сповільнитися.

"У Курській області спалахнув хаос. У Кремлі повідомили, що прикордонні міста евакуювали. Кажуть, що 76 тисяч людей вивезено в інші регіони", - зазначили у матеріалі.

відео дня

За інформацією, отриманою від джерела серед українських силовиків, мета операції в Курській області полягає у "дестабілізації Росії".

"Ми йдемо в наступ. Задіяні тисячі українських військових. Мета — розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії", - розповів співрозмовник.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Операція в Курській області - останні новини а темою

Нагадаємо, операція Сил оборони України в Курській області, що розпочалася 6 серпня, триває шостий день. За даними The Economist, до 10 серпня українські війська просунулися на 40 км вглиб території РФ, що викликало паніку у Кремлі та оголошення надзвичайного стану. Російські війська залишали техніку та боєприпаси, а близько 76 тисяч місцевих жителів евакуювалися.

Також наступ в Курській області дозволив Силам оборони перехопити ініціативу на фронті та знизити інтенсивність російських наступів на східних напрямках. Експерти Інституту вивчення війни відзначають, що атака в Курській області змусила Кремль перекинути сили на цей напрямок.

Як повідомляв Главред, у Мережі з'явилося відео, на якому мешканці Курської області вітають бійців ЗСУ. Автомобіль з українськими захисниками зупинився, щоб дізнатися, чи не ображають їх. Дві літні жінки попросили підвезти їх, і одна з них, хоча й не українка, говорила українською.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Пожежу на Запорізькій АЕС навмисно влаштували окупанти: мер Енергодару назвав мету РФ

Пожежу на Запорізькій АЕС навмисно влаштували окупанти: мер Енергодару назвав мету РФ

14:50 Україна
ЗСУ встановили український прапор на Кінбурнській косі - ЦПД

ЗСУ встановили український прапор на Кінбурнській косі - ЦПД

14:08 Україна
Військову техніку ЗСУ помітили в ще одному районі Курської області — західні ЗМІ

Військову техніку ЗСУ помітили в ще одному районі Курської області — західні ЗМІ

13:55 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Зеленський підписав указ про історичні землі України: що зміниться для Росії - Мусієнко 8555

Зеленський підписав указ про історичні землі України: що зміниться для Росії - Мусієнко

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 серпня: Діви - втратять гроші, Овнам - можливість 5341

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 серпня: Діви - втратять гроші, Овнам - можливість

Не окупація: стала відома реальна ціль операції в Курській області - ЗМІ 4815

Не окупація: стала відома реальна ціль операції в Курській області - ЗМІ

Чому РФ не відтягує сили через наступ на Курськ: експерт дав неочікувану відповідь 4353

Чому РФ не відтягує сили через наступ на Курськ: експерт дав неочікувану відповідь

Останні новини

14:50

Пожежу на Запорізькій АЕС навмисно влаштували окупанти: мер Енергодару назвав мету РФ

14:45

Слухав музику занадто гучно: жінка епічно помстилась сусідові - що вона зробила

14:27

Така ж усміхнена, як і раніше: Кейт Міддлтон з'явилася в новому відеоролику

14:20

"Надя в цікавому становищі": відомий ведучий розсекретив вагітність Дорофєєвої

14:17

Причина досить гидка: чому собаки лижуть саме обличчя людей - знають одиниці

Операція в Курській області надовго, на Росію чекають нові сюрпризи на інших напрямках – МусієнкоОперація в Курській області надовго, на Росію чекають нові сюрпризи на інших напрямках – Мусієнко
14:08

ЗСУ встановили український прапор на Кінбурнській косі - ЦПДВідео

13:55

Військову техніку ЗСУ помітили в ще одному районі Курської області — західні ЗМІ

13:54

"Кадирівці тікатимуть за Урал": Мусієнко озвучив неочікуваний прогноз по Курську

13:46

Путін шокований атакою на Курськ, РФ не може зупинити наступ тисяч військових - Bild

Реклама
13:41

На Поляні ВДНГ відбудеться зустріч із продюсером "Скаженого весілля" і "Конотопської відьми" новини компанії

13:33

Що означає "зійти на пси": лише одиниці знають справжнє значенняВідео

13:17

Все гірше і гірше: зірка "Діамантової руки" відмовилася лікувати рак

12:59

Питання життя і смерті: вода з пластикових пляшок отруює організм – ЗМІ

12:54

Серед рекордсменів - українка: неймовірні рекорди 2024 року, які варто побачити

12:31

"Сьогодні не служить у ТРО": Alena Omargalieva розповіла, де зараз Тамерлан

12:25

Фінансовий гороскоп на тиждень із 12 до 18 серпня: кому підфартить наприкінці літа

12:22

І підвіконня знову біле: унікальний засіб, як повернути колишній колір поверхні

12:21

Росіянки вже заговорили українською: як жителі Курської області зустрічають ЗСУ

11:56

У росіян на Курщині рекорд із "дружнього вогню" за всю війну – журналіст

11:53

Гороскоп на тиждень із 12 до 18 серпня: Раків підведе здоров'я, Левам - сварки

Реклама
11:50

РФ хитро обманули: Мусієнко здивував тактикою, яка гарантувала просування на КурщиніВідео

11:49

Росіяни просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі – DeepState

11:45

До Землі летять чотири потоки плазми: коли почнеться потужна магнітна буряВідео

11:29

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Кроликам - тривога і переживання, Мавпам - проблеми зі здоров'ям

11:00

Святе місце порожнє не буває: Вакарчук показав, ким замінив Христину Соловій

10:49

Спіймали "на гарячому": заступника голови Міненерго затримали на хабарі в $500 тисячФотоВідео

10:48

"До такої міри звірствувати": путіністка Валерія розповіла про скандали з Йосипом Пригожиним

10:44

На Харківщині РФ перекидає резерви: у ЗСУ назвали напрямок нового штурму

10:43

Білорусь брязкає "Іскандерами": у ДПСУ зробили заяву про перекидання військ до кордону

10:36

Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася: стало відомо, який рівень радіації в регіоні

10:01

Привітання з Днем молоді - прикольні картинки

09:46

Вдарить +7, будуть дощі та грози: в Україні різко похолодає – стала відома дата

09:43

"Небезпека в тому, що ми потрапимо в пастку": ЗМІ розкрили деталі операції на Курщині

09:42

"Сидить, собака, вчить українську мову": відомий український ведучий викрив Дана Балана

09:36

Гороскоп на завтра 13 серпня: Овнам - щира розмова, Левам - втрата мотивації

09:09

Навіть говорити не захотіла: Софія Ротару проігнорувала відому українську співачку

09:08

Після прориву на Курщині в Німеччині натякнули, що можуть дати ЗСУ більше Leopard 2

08:43

"Путіна змиє розпеченою смолою": операція на Курщині стане катастрофою для РФ – Мусієнко

07:48

У РФ заявили про атаку дронів на військовий аеродром під Москвою

07:46

Навіть зачіску змінила: у Маші Єфросініної почалися особисті проблеми – деталі

Реклама
06:46

Операція в Курській області дозволила ЗСУ перехопити ініціативу на одній ділянці фронту - ISW

06:25

Путіну зараз дуже болячеПогляд

04:13

Наслідки можливі: чим обернеться для командування РФ прорив у Курській області

03:34

Лукашенко заговорив про розвал СНД на фоні боїв у Курську: що задумав диктаторВідео

03:29

Чому РФ не відтягує сили через наступ на Курськ: експерт дав неочікувану відповідь

03:04

Полетять сотні дронів і ракет: РФ готує удар по важливих будівлях у Києві - The Times

01:30

Зірка "Піратів Карибського моря" розповіла про невиліковний розлад доньки

00:28

Бачили сильний дим і чули вибухи: у МАГАТЕ розповіли про пожежу на ЗАЕС

11 серпня, неділя
23:28

"Не має в Україні місця, де жити": в Олега Винника виправдалися за його втечу

23:03

"Де все МАГАТЕ?": у РФ забилися в істериці після того, як самі ж підпалили ЗАЕС

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти