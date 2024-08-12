Путін шокований атакою на Курськ, РФ не може зупинити наступ тисяч військових - Bild

Російські війська були змушені терміново викликати підкріплення, але ці заходи наразі не принесли помітного ефекту, пише Bild.

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Російська армія не може зупинити наступ на Курщині / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, svoboda.org

Несподівана атака на Курську область стала шоком для російського диктатора Володимира Путіна та військового керівництва країни-агресорки РФ. Російська армія ще не знайшла "рецепту", який дозволив би зупинити "український наступ".Про це пише німецьке видання Bild.

Як зазначає видання, Збройні сили України продовжують невпинно тиснути на ворога, використовуючи дрони, ракети та артилерію. Росія була змушена терміново направити підкріплення на Курщину, але ці заходи наразі не принесли помітного ефекту. Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, що просування українських військ може сповільнитися.

"У Курській області спалахнув хаос. У Кремлі повідомили, що прикордонні міста евакуювали. Кажуть, що 76 тисяч людей вивезено в інші регіони", - зазначили у матеріалі.

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За інформацією, отриманою від джерела серед українських силовиків, мета операції в Курській області полягає у "дестабілізації Росії".

"Ми йдемо в наступ. Задіяні тисячі українських військових. Мета — розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії", - розповів співрозмовник.

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Операція в Курській області - останні новини а темою

Нагадаємо, операція Сил оборони України в Курській області, що розпочалася 6 серпня, триває шостий день. За даними The Economist, до 10 серпня українські війська просунулися на 40 км вглиб території РФ, що викликало паніку у Кремлі та оголошення надзвичайного стану. Російські війська залишали техніку та боєприпаси, а близько 76 тисяч місцевих жителів евакуювалися.

Також наступ в Курській області дозволив Силам оборони перехопити ініціативу на фронті та знизити інтенсивність російських наступів на східних напрямках. Експерти Інституту вивчення війни відзначають, що атака в Курській області змусила Кремль перекинути сили на цей напрямок.

Як повідомляв Главред, у Мережі з'явилося відео, на якому мешканці Курської області вітають бійців ЗСУ. Автомобіль з українськими захисниками зупинився, щоб дізнатися, чи не ображають їх. Дві літні жінки попросили підвезти їх, і одна з них, хоча й не українка, говорила українською.

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