РФ перекидає війська з Придніпров'я на Курський напрямок - речник ОСУВ 'Таврія'

У зв'язку із складною ситуацією в Курській області, росіяни перекидають частину військ із Придніпровського напрямку.

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РФ перекидає війська на Курський напрямок / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Суспільне Новини

Російське військове командування прийняло рішення перекинути частину військ із Придніпровського напрямку на Курський. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Є переміщення із, зокрема, Придніпровського напрямку, і не тільки з цього напрямку, ворожих підрозділів, деяких батальйонів, інших частин на інші напрямки, очевидно, що і на Курський також, де у росіян зараз найбільше дірок в обороні", - розповів Лиховій.

Також речник зазначив, що коли на Придніпровському напрямку було більше російських військ, то вони не так активно атакували українські позиції, але коли частину окупантів перевели на Курський напрямок, штурмові дії росіян значно посилились.

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"Я думаю, що має минути кілька днів, щоб зрозуміти, чи це були російські показові дії - коли вони хочуть показати нібито, що попри зменшення їхніх оборонних порядків, вони спроможні атакувати й далі. Чи це, можливо, якийсь інший задум", - додав речник.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, українські військові повідомили, що на даний момент вони контролюють 44 населені пункти і більше 1000 кілометрів квадратних територій в Курській області.

Росіяни переплутали свої війська з українськими та вдарили гелікоптером по колоні, яка рухалась за 30 кілометрів від українського кордону.

Також стало відомо, що через бої у Курській області у окупантів наступає паніка та деморалізація, саме тому вони використовують хаотично всю наявну техніку та озброєння по всій лінії фронту.

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